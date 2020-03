Temor de padres generó inasistencias en escuelas

Ante la decisión del Gobierno Provincial de suspender las clases por dos semanas a partir del lunes, ya ayer hubo ausentismo en las escuelas presuntamente por el temor de los padres y el querer resguardar a los niños de posibles contagios. Si bien fue dispar, hubo casos con la mitad de los niños en el aula pero en otros sólo faltaron dos o tres. Los docentes dieron tareas para repaso, algunas en fotocopias, para buscar y otras vía whatsapp y correo con los padres.

Con el anuncio de la suspensión de clases, muchos padres decidieron ayer no enviar a la escuela a sus hijos. Sorprendió porque se anunció la medida con vistas a la prevención del coronavirus recién para el lunes.

En ese marco muchos docentes ya llevaron la planificación de tareas de repaso para los alumnos en copias, y otros las desarrollaron durante la víspera, tendiente a compartirla vía whatsapp y correo electrónico en contacto con los padres.

"Hoy tenemos un porcentaje bastante grande de niños que no vinieron por decisión de los papás porque la suspensión de actividades es a partir del lunes. Es un 15 % de niños que no vinieron, los demás están en clases, los maestros están trabajando con las cartillas, con las tareas que tienen que hacer los niños están en la etapa de organización del trabajo", dijo la directora de la Escuela Nº 1 "Manuel Belgrano" Lidia Farfán.

Lo hizo luego de la reunión que mantuvo con los docentes de modo que hagan las tareas vinculadas a la etapa diagnóstica, con la planificación quincenal y la lectura del diseño curricular. Es que los docentes, en virtud del decreto provincial, no tendrán que presentarse en escuelas.

"Dentro de todo vinieron los alumnos y los docentes. Están normalmente pero sí se está trabajando con las tareas para que se lleven al hogar, estamos trabajando con los docente, hay tareas escritas, por internet, correo o whatsapp, depende de los grados", dijo Nilda Prieto de la Escuela 8 "Escolástico Zegada".

En tanto en la escuela Alberdi Nº 14 la directora Raquel Vargas explicó que ayer faltaron bastantes alumnos sobre todo de los primeros grados. "En un grado hubo sólo 4 alumnos de 25", y estimó que en general fue 30 % de inasistencia.

Explicó que debido a que oficialmente no se sabe de ningún caso de coronavirus en la provincia les planteó a los padres "¿cuál ha sido el motivo para que los chicos falten. Me llamó la atención pero les digo después no se quejen cuando por X motivo no tienen clases, hoy las clases eran normales", afirmó.

Explicó que desde el jueves los docentes se reunieron con sus pares, se les dio indicaciones, y ayer conversaron con los padres para explicarles. Algunos hicieron cartillas y otros lo enviarán por whatsapp.

En tanto en la Escuela "Rocha Solórzano" de Mariano Moreno asistió el 90 %, y también dieron tareas. "Las maestras no manejan todas el tema virtual, pero algo le dieron y después con algunos padres al correo para recordarles, y algunos con watsapp, no todos, porque no todos tienen computadora", precisó el director Carlos Delgado.

El tema acaparó charlas de los padres que buscaban a sus niños con dudas y esperaban.

Faltó el primer ciclo y hubo tareas

A diferencia de otros establecimientos de esta capital, en la Escuela “Profesor Agüero” de Alto Comedero hubo ausencias sólo en algunas aulas.

“Solamente en algunos grados, sobre todo en el primer ciclo, en los grados altos no hemos notado ausencia. En los grados de 20 han venido 17”, sostuvo la directora Marta Marcos. Dijo que también se informó a los docentes y se tomaron algunas medidas.

Precisó que los docentes prepararon trabajos, “uno o dos por día para que el niño tenga qué hacer por día y eligieron dejar cartillas en una fotocopiadora de modo que los padres lo retiren”, dijo la directora. Aclaró que los profesores decidieron que no trabajarán con whatsapp porque entienden que los grupos se prestan a que se hagan consultas todo el día.

En coincidencia, la Escuela Lavalle del barrio Luján tampoco tuvo mucho ausentismo, que se estimó rondó el 5 % ya que algunos estuvieron completos y otros a la mitad, y es que los que más faltaron son los que viven lejos, en Los Alisos por ejemplo. En tal sentido, también trabajaron para poder enviar material por correo electrónico para cada grupo a los secretarios, que los padres podrán ir a buscar a la escuela debido a que los secretarios sí tendrán que continuar trabajando normalmente, según informó la secretaria Patricia Gurrieri.

Finalmente en la Escuela Argañaraz de barrio Mariano Moreno también hubo ausentismo en una proporción baja de 2 o 3 niños por grado según informó la vicedirectora Elizabeth Ramos. Por ello también organizaron tareas para la casa, ya que algunos docentes ya llevaron impreso desde sus hogares, y otros prevén enviar por whatsapp de modo que armaron grupos de trabajo y correo electrónico, explicando a su vez a los alumnos la modalidad para que puedan hacer repaso ya que también les enviarán links para trabajar.

En la Escuela 456 “Juan Cabral” las tareas las enviarán día a día y será también con fotocopias y uso de los libros de texto, precisaron.