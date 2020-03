El Gobierno ratificó la suspensión de clases

El gobierno de Jujuy ratificó hoy la decisión de suspender por dos semanas las clases a causa del coronavirus, al sostener que"se necesitan escuelas seguras" ante "la falta de insumos y condiciones adecuadas" en las mismas, indicó el Comité creado para trabajar en la emergencia sanitaria, en torno al cual aún no hay casos confirmados en la provincia.



La decisión generó aceptación en parte de la comunidad educativa, que valoró la medida como "acertada" y a "tiempo", pero también rechazo sobre las complicaciones y la situación de "indefensión" a generarse en muchos hogares, la "alarma" que provocó la forma en que se anunció la medida y sacó a flote múltiples criticas sobre el estado de las escuelas en la provincia.



"La intención es generar escuelas seguras. Las tenemos que tener en las condiciones adecuadas y todavía ello no estaba dado", aseguró el coordinador del comité de emergencia, Omar Gutiérrez, al dar anoche el último informe de situación y ratificar la suspensión de clases, pese a la postura en sentido contrario del Gobierno nacional.



Gutiérrez agregó que es una "decisión transitoria" para que en todas las escuelas haya "disponibilidad de agua y jabón o alcohol en gel", además de que se está capacitando a los docentes para que sepan cómo desenvolverse en adelante por la seguridad de todos.



Indicó finalmente que transcurridas las dos semanas "se reevaluará si las condiciones de seguridad están dadas y, si la situación epidemiológica no implica riesgos, se volverá a clases".



Raquel Yuste, directora del colegio Sagrado Corazón, de la localidad de Palpalá, donde se generó días atrás falsos rumores de un supuesto caso de coronavirus, opinó que fue una medida "acertada", que "se tomó para calmar las aguas", pero que no se hizo de forma correcta.



"Si se suspendían las clases lo tendrían que haber hecho el mismo día del anuncio, el jueves", señaló Yuste a Télam al contar que ayer ya hubo "aulas vacías" y era la jornada destinada a dar indicaciones a los alumnos sobre la implementación, entre otros, de aulas virtuales y grupos de WhatsApp.



Apuntó también que "recién después de diagramar las dinámicas de trabajo llegó la notificación de cómo se debía actuar", mientras ya había consultas y consultas por parte de padres y alumnos de los distintos niveles con que cuenta la institución.



Hacia el norte provincial, el director del Polimodal 8 "Juana Azurduy" de Humahuaca, Luis Vega, al dialogar con Télam opinó también que la medida es "oportuna y puede contribuir a la prevención".