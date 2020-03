"Hay que intentar estar calmados, informarse bien y no entrar en pánico"

El tema coronavirus puso en alerta a toda la población ¿cómo sabemos si estamos pasando de una prevención a una paranoia?

La hipervigilancia es un factor a tener en cuenta. Es cuando estamos constantemente monitoreando nuestro cuerpo a ver si estamos tosiendo, si tenemos fiebre, si tenemos mocos, si nos lavamos las manos. Las medidas de salud están muy claras y están en las páginas oficiales del Ministerio de Salud, ahora cuando entramos en hipervigilancia y empezamos a ver afectado nuestro día a día, nuestras relaciones, porque tenemos temor a contagiarnos, puede ser que estemos ante un indicio de que estamos un poco pasados de rosca. Pero igualmente es normal, tampoco hay que tenerle miedo a esa ansiedad porque hoy estamos todos un poco perdidos y no sabemos bien que va a pasar. Lo ideal es informarse bien.

¿El exceso de información ayuda a generar estos cuadros de ansiedad?

Las noticias afectan un montón porque uno empieza a verse constantemente bombardeado y la cabeza se empieza a poner híper atenta a ese tema. Si bien es un tema importante y hay que tomarlo con mucha seriedad, hay que seguir las medias oficiales no hacer otra cosa; hay que intentar estar calmados, pero uno ve la televisión, lee los diarios, los grupos de whatsapp y está todo el mundo hablando de esto, compartiendo información falsa, alarmista, entonces, sobre todo a esas personas que no les cuesta percibir estrés rápido, más aun con cuestiones de la salud, eso las predispone más a sentirse mal. Es por esto que es importante el uso que hacemos de los medios públicos, si me siento mal e inmediatamente acudo a la guardia sin saber que, por ejemplo, hay una línea de teléfono para llamar en caso de sospecha de coronavirus, se puede saturar los servicios de salud. Es toda una estructura que nos tiene que tener a todos atentos. Debemos tener una pedagogía de la empatía que no entrenamos, porque la gente es individualista.

¿Cómo manejamos este nivel de ansiedad, para no caer en paranoia?

Hay tres cosas importantes que hay que tener en cuenta, la primera es que la gente debe entender que la información viene de una fuente y que si no se corrobora esa fuente, es susceptible a estar distorsionada y en esto están muy involucrados los grupos de wathsapp donde constantemente nos llega información que muchas veces no es cierta, pero hasta que se desmiente, probablemente esa mala información ya se reenvió y se genera un malestar generalizado. Es por eso que es necesario verificar que la fuente sea oficial, efectiva y evaluar qué tipo de información da. Lo segundo que también es importante es tener en cuenta la persona que está comunicando, porque no es lo mismo escuchar a un especialista o una persona preparado académicamente que a una persona que no lo sea; y por último es importante lo que se hace con esa información, si recibimos un audio de whatsapp dudoso o que contiene información que no es oficial, lo ideal sería no reproducir esa información porque favorece al estado de alerta de la gente.

¿Qué nivel de ansiedad maneja el jujeño o el argentino?

Actualmente más de 3 millones de personas en el país padecen algún trastorno relacionado a la ansiedad, es decir, según estimaciones de algunas universidades, el 30% de los adultos padece algún trastorno relacionado a la ansiedad, entonces partiendo de esa base, la ansiedad es muy fácil de disparar cuando además se tiene una predisposición. En general creo que los jujeños somos como todas las sociedades, vamos a actuar en la medida en que tengamos información y medidas de políticas públicas certeras. Me parece súper importante este paso que dio el Gobierno provincial de adelantarse al problema y optar por medidas preventivas que es lo que no se hizo en Italia y desencadenó que esto se haya ido de las manos. Necesitamos medidas concretas, políticas públicas, y responsabilidad individual, si uno no se siente bien debe hacer la consulta correspondiente, evitar los espacios públicos, no ir a trabajar y no estar en contacto con gente susceptible a contagiarse. Hay que apostar a una ética colectiva e individual.

¿El faltante de insumos también habla un poco de esta situación de miedo y ansiedad?

Claro, pasa con los barbijos, con el alcohol en gel que no se consiguen, cuando en realidad podemos lavarnos las manos. Incluso hay personas que van a la guardia ante un síntoma inespecífico, o por el contrario, pensar que no me va a pasar nada y por eso aprovechar estos días, que en realidad son de aislamiento, para organizar una reunión entre amigos. Son varias las cosas que tenemos que considerar, pero con orden va a estar todo bien. Hay que ser ordenados y empáticos.

¿Hay personas más propensas a padecer esta ansiedad o vivir un cuadro situación similar a los hipocondríacos?

Las personas que padecen un cuadro hipocondríaco en este momento la están pasando re mal. Evidentemente hay perfiles más ansiógenos y hay otros que tienen una ansiedad muy focalizada en el cuerpo, en la somatización y esa gente la está pasando muy mal. Esta bueno que en esos casos se haga una consulta con un profesional porque tampoco es bueno tomar medidas drásticas como abastecerse en el supermercado cuando quizás no tengo ningún síntoma y no tengo por qué aislarme o empezar a tener una sobre atención. Los perfiles ansiosos tienden a tener somatizaciones que deberían consultar con sus profesionales.