Grandes pérdidas en Hollywood

Múltiples producciones cinematográficas y televisivas detenidas, estrenos postergados y proyecciones de pérdidas de hasta 20.000 millones de dólares azotan a la industria de Hollywood del cine y las series en tiempos de coronavirus.

Un informe del sitio especializado estadounidense The Hollywood Reporter detalló ayer que el impacto que tienen las medidas sanitarias con la idea de contener la transmisión del Covid-19 será de una gravedad jamás experimentada en la historia de la industria.

Con 70.000 salas de cine aún cerradas en el inmenso mercado chino y la progresiva suspensión o disminución de la actividad en Europa, Estados Unidos y otros países del mundo, el golpe asciende ya a los 7.000 millones de dólares.

Pero en el mismo informe se explica que, si se suman las previsiones por lo que resta de marzo, abril y mayo, las pérdidas llegarán al menos hasta los 17.000 millones de dólares.

La suma comprende, entre otros elementos, cientos de millones de tickets no vendidos, gastos en la promoción de películas que finalmente deberán esperar para ver la luz y el gasto de rodajes que debieron suspenderse.

"Misión imposible 7", la cinta de Marvel Studios "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", la adaptación con actores de "La sirenita" o "Competencia oficial", el filme que Mariano Cohn y Gastón Duprat ruedan en España con Penélope Cruz y Antonio Banderas, son sólo algunas de las grabaciones que debieron ser interrumpidas. Y algunos de los "tanques" que deberán esperar son la 25ta. cinta de la saga de James Bond, "Sin tiempo para morir" y "Rápidos y furiosos 9".