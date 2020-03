Andrea Alfaro y una gran carrera que sigue vigente

Andrea Alfaro es quizás una de las grandes jugadoras que dio el básquet femenino de la provincia. De dilatada trayectoria, la jujeña se mantiene vigente.

"Hace seis años estoy jugando en Córdoba, estoy estudiando, comencé kinesiología, pero después me decidí por Educación Física, me hablaron para jugar en Atenas, porque en otros torneos argentinos de selecciones fui representando a Salta, y de allí me hablaron para jugar en Atenas, estuve cuatro años", comenzó contando la jujeña.

Luego, Alfaro comenzó a jugar "en el seleccionado, el Torneo Federal desde el 2014 con Catamarca o algún equipo que me convocaba para reforzar y en Córdoba jugaba el torneo de la Liga Provincial", sostuvo.

A "Paloma" Alfaro, tal cual se la conoce en el mundo del básquet femenino, le ofrecieron jugar la Liga Nacional y no dudó en aceptarlo, "dejé todo en Córdoba, regresé porque tengo que terminar mi carrera, se vencía el plan de estudio y tengo que terminar sí o sí, tengo que cursar las cinco materias que me quedan así que no me puedo mover, pero tuve propuestas para jugar la Liga Nacional con Corrientes Básquet o Rocamora, pero no pude aceptar porque tengo que ir a vivir a Corrientes o Entre Ríos, por eso mi idea es recibirme y el año que viene poder volver a jugar la Liga Nacional e irme afuera".

Los contactos llegan por su agencia de representantes "Paxon Sport, ellos manejan mi carrera, buscan clubes, se contactan con los representantes y deciden lo mejor para mi carrera", explicó.

Justamente el inicio del 2020 fue con una experiencia nueva para la lanzadora nacida en Jujuy, "este verano tuve la experiencia de jugar en la Liga A de Bolivia, me llamaron de refuerzo por medio de la agencia de representación y son los que me consiguen los equipos, así que mediante ellos me llamaron para ir a Bolivia, fui un mes, una experiencia muy buena, salimos tercera, después retomé la vida de Córdoba para volver a estudiar y poder rendir", puntualizó.

La pandemia paró todo el deporte en el país, lo que ayudará a Andrea Alfaro a seguir estudiando "no sé en qué club jugaré pero estoy jugando en Bolívar de Carlos Paz, salimos en los últimos años campeones y también jugamos Federal".

Con 28 años, "Paloma" Alfaro siente madurez a la hora de encarar cada temporada "la verdad que jugar la Liga Nacional te cambia mucho la visión del juego, es otro juego, aparte en la liga cumplís roles y solo entrás para hacer tu trabajo, no como en otros torneos donde algunas veces hacés muchas cosas, y juegas todo el partido, en la Liga Nacional como sumo ingresas 15 minutos y cumplí lo que el técnico te pide", detalló.

Así "la visión de juego es muy diferente, mucho tiempo, tienes que ver como se mueven las demás, jugar con muchas jugadas armadas, eso también hace de un estilo de juego diferente, es mucho mejor para mí, también cambia que hay mucho más roce, un juego físico y si no estás preparada no rendís".

Con esta trayectoria "soy la única jugadora del norte que juega la Liga Nacional y está vigente, pero nada es casualidad, ya que entreno y me cuido", remarcó Andrea Alfaro.

En “Águilas Doradas”

El inicio de año para Andrea Alfaro fue con una experiencia nueva. Desde Tarija llegó el pedido para contar con sus servicios.

Así, la pivot armó las valijas y se sumó a las Águilas Doradas. “Me contrataron mediante la agencia, fui a Águilas Doradas de Tarija, eran playoffs, la parte final del torneo, jugamos cinco partidos, después tres partidos para pasar de semifinal a la final, perdimos en el tercer partido así que nos quedamos para jugar por el tercer y cuarto puesto, por esa posición fue a cinco duelos y ganamos la serie”, detalló. Sin dudas fue una gran experiencia para la jujeña, “fue una experiencia muy lida, Tarija tiene poca altura pero fue otra exigencia, me sirvió mucho en lo personal porque tenía otro rol en ese equipo, ya que era la jugadora mayor, fue la capitana de ese equipo, la media era de 17 años, 14 años la más chica y 18 años la más grande y después yo con 28 años, apostaron a ese equipo joven y era la primera vez que jugaban la liga, fuimos dos refuerzos, Malvina D‘Agostino de Entre Ríos y yo”.

Además, fue toda una referente, “jugué 40 minutos todos los partidos, entrenaba partido de por medio, fue otra exigencia porque había que ganar, individualmente y colectivamente me fue muy bien, me adapté rápido al equipo, siempre salí goleadora, jugadora destacada, eso también me sumó, en un partido hice 35 puntos y eso fue resaltado en los principales medios de Bolivia”, culminó.

Sin Capitalina

La Asociación Capitalina de Básquet tenía programado comenzar la temporada el próximo miércoles. Sin embargo, por las razones de público conocimiento y el decreto emitido desde el Gobierno de la Provincia, se decidió con buen tino postergar todo. De esta manera los clubes seguramente también acatarán la orden de parar por dos semanas y los entrenamientos ingresarán en una pausa. El básquet se juega en estadios cerrados, por ende la probabilidad de contagio es mucho mayor en caso de llegar a darse algún caso positivo de coronavirus.