"Es una gran ayuda para Jujuy el cierre de nuestra doble frontera"

"Considerando la forma acelerada en que la situación derivada de la pandemia que generó el coronavirus, va obligando a tomar decisiones un tanto drásticas, creo que ha sido muy acertada la decisión del Gobierno nacional de proceder al cierre temporario de las fronteras terrestres internacionales, que para el caso de Jujuy son dos las que tenemos hacia el norte y el oeste", señaló el diputado Rubén Armando Rivarola. "Esto, lamentablemente, se venía convirtiendo en una necesidad, teniendo en cuenta que el flagelo de este nuevo virus ya ha sido detectado tanto en los hermanos países de Bolivia como de Chile, y el caso tiende a agravarse, porque a diferencia de las grandes ciudades o provincias que se protegen de la inmigración posible portadora de la enfermedad bloqueando sus puertos o aeropuertos, en Jujuy, los caminos carreteros facilitan el tránsito de personas que cruzan los pasos por razones comerciales, laborales, turísticas, etc., y que difícilmente podemos controlar", agregó el legislad

En otro momento de sus consideraciones, Rivarola puso de resalto que "las medidas que adoptó el gobernador Gerardo Morales en Jujuy son correctas y han sido muy bien recibidas por la población, pero faltaba esta decisión de los pasos internacionales viales que fue una preocupación que expresé reiteradamente días atrás en distintos medios. Esta clausura nos dará tiempo para ir analizando cómo evoluciona la pandemia y aunque se resienta económicamente nuestra provincia, será de gran ayuda para Jujuy porque primero está obviamente el resguardo de la vida de nuestra gente".

Finalmente, el diputado aclaró que esto "no se trata de una discriminación hacia los hermanos chilenos o bolivianos, ya que los argentinos nos encontramos en la misma situación de vulnerabilidad. Se trata de una medida preventiva que tiene que ser beneficiosa para los tres países. Yo he seguido atentamente la evolución de las decisiones tanto de las naciones asiáticas como europeas y me motivaron especialmente las medidas extremas en Europa y los Estados Unidos, que pueden parecer dramáticas, pero analizadas con total objetividad, es simplemente tratar de proteger a los ciudadanos.