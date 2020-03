"Hay grupos sociales que no van a aceptar dejar de hacer lo que hacen"

La aparición del coronavirus trajo una serie de indicaciones de prevención que implican cambios en los hábitos culturales. ¿La población jujeña es permeable a estas modificaciones o presenta cierta resistencia?

La forma de relacionarnos está íntimamente ligada a nuestras pautas culturales.

Pienso en la peregrinación a Punta Corral que se pospuso, es decir que el Estado provincial no va a prestar el servicio como lo hace habitualmente pero pese a ello seguramente va a haber personas que por las promesas, un tema que está muy arraigado en la sociedad jujeña, no van a acatar la medida.

Es muy posible que debido a su fe religiosa y a sus convicciones les sea muy duro no ir a Punta Corral o a determinados eventos.

La experiencia histórica y científica social de otras pandemias nos está mostrando que es necesario que nos pongamos de acuerdo y cumplamos pensando siempre en el otro. Hay que pensar que en la historia de la especie humana ninguna sociedad se salvó a sí misma sola. Dependemos de la cooperación que podemos tener con los otros. Sobre todo en este caso en el que el vehículo de contagio somos nosotros mismos.

Va a ser difícil que nos pongamos todos de acuerdo en las normas que tengamos que cumplir porque existen tradiciones de larga historia en la provincia donde hay grupos sociales que no van a aceptar, bajo ninguna circunstancia, dejar de hacer lo que han venido haciendo. Este es el problema central.

A parte de la comunidad religiosa ¿hay otro sector de la sociedad jujeñas que podría, debido a sus convicciones, no acatar las medidas?

Institucionalmente el fútbol y las reuniones grandes se han prohibido, pero dudo que el fútbol se deje de practicar debido a que se trata de una identificación. Así que seguro que va a haber resistencia porque el fútbol es un vínculo de sociabilidad muy fuerte. Muchos de los jujeños esperan ese encuentro con el otro. Pero esto no sólo nos pasa a nosotros sino que pasa en la sociedad en general.

Y tenemos que considerar que esta pandemia se dio ya fuera del carnaval, sino podría haber sido otra instancia.

¿Existe algún sector de la población que pueda considerarse más rebelde o reticente a los cambios?

El individualismo en nuestra sociedad tiene un impacto negativo. En Jujuy como en muchos otros lugares del país se está viendo que hay faltantes en los productos de higiene como el alcohol en gel. Y eso tiene que ver con reacciones individuales de personas que están pensando en el beneficio propio y no en el de la comunidad. Este es uno de los mayores problemas y no tiene que ver con un grupo etario en particular.

El punto es que existe la tendencia y la conducta fuertemente individualista, el famoso "sálvese quien pueda". Pero no sólo en Jujuy y eso es contraproducente.

Esta pandemia que llegó alertarnos a todos, ¿puede llegar a cambiar la pauta cultural de la Argentina?

Depende del tiempo que dure y del impacto que tenga a nivel mundial. Pero desde ya, si se logra encontrar una vacuna este hecho quedará como una experiencia histórica negativa de la cual hay que aprender, por los miles de muertos.

Y si no se consigue la vacuna tendremos que reprogramar nuestra forma de relacionarnos socialmente.

Actualmente se está hablando del cierre de universidades y escuelas en todo el mundo. Uno de los impactos importantes sería la educación virtual y no sólo por esta pandemia sino para las pandemias venideras. Es algo que ya se está pensando a nivel mundial. El cómo desde nuestros hogares recibir información y educar a los chicos. Ya existen los medios tecnológicos para hacerlo, lo que no existe son las relaciones sociales consensuadas para que se concrete.

Todavía se escucha en Jujuy a algunas personas que no están de acuerdo con que los chicos no vayan dos semanas a clases. Eso indica que todavía persiste la idea de que la única forma de aprender es en las aulas. Pero esta situación de pandemia y las que posiblemente vengan, nos están haciendo replantear la necesidad de crear las condiciones para evitar el contacto cara a cara.

¿Cuál es el panorama que se avizora desde la antropología y las ciencias sociales ante el paso de esta pandemia?

Antropólogos y científicos sociales vamos a conocer en detalle los cambios de las relaciones sociales con el tiempo porque ahora todo está en desarrollo. Pero lo que sí podemos observar es que está cambiando la forma de saludarnos, de demostrar los afectos, la manera de sociabilizar. Y que persistan o no esos cambios en el tiempo va a depender de cómo evolucione la pandemia y cómo nos enfrentemos a eso.

Resulta casi imposible pensar que dejemos de compartir el mate y de saludarnos con un beso...

Eso es justamente lo cultural. Es la sensación que tenemos todos porque nacimos en un mundo en el que juntarse y abrazarnos es lo esperable. Pero lo que nos enseñan las pandemias es que eso puede cambiar y también las reglas de juego.