Clases de reiki a beneficio de comedores y merenderos

A través del reiki, de cortes de cabello, de la contención y otro tipo de ayudas, el club "Guerreros de la Vida" de la ciudad de Palpalá busca que más personas se sumen a sus actividades solidarias.

El mismo es encabezado por Viviana Cachambe, voluntaria y profesora de reiki que planificó para el 24 de marzo un evento pero que aún no está confirmado si se realizará debido a las medidas preventivas por el coronavirus.

En caso de realizarse será en la Casa de la Historia y la Cultura "Jorge Cafrune" ubicada sobre la avenida Carlos Snopek esquina Pampa Blanca del barrio Alto Comedero desde las 17. Está destinado para las personas de todas las edades, deben llevar una manta para colocar en el piso, ropa cómoda y una donación que puede ser de útiles escolares, mercadería y ropa en buen estado.

En ese sentido, Cachambe, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "en febrero ya hicimos una actividad, también a principios de marzo, siempre hacemos actividades para ayudar a la gente. La verdad que se están acercando muchas personas, tanto mujeres como hombres que hacen reiki. Me alegra que los varones se estén sumando y eso es algo novedosos, está bueno que ellos también estén al igual que los niños. Hubo un crecimiento muy lindo este último tiempo".

"La gente me pide que arranque nuevamente con el Círculo de Mujeres que era un espacio de contención para víctimas de violencia. En esta tarea nos topamos con realidades muy duras y también trabajamos con niños que sufren bullying. A través de las terapias con reiki se puede hacer mucho y la gente tiene que entender que todos tenemos una energía vital y que hay que cuidar nuestra luz interior", añadió.

Al respecto aseguró que "el reiki en Jujuy creció muchísimo. Para este 24 de marzo planificamos una actividad relacionada al trabajo de cada persona con su niño o niña interior, a fin de sanarnos interiormente. Cuando somos pequeños nos enseñan solamente a cómo comer y caminar, pero no sobre otros cuidados como ser a manejar nuestros miedos".

Siguió diciendo que "estamos en un mundo muy globalizado y con mucha tecnología, donde el materialismo nos aleja de los roles, de ser mamá, papá, de ser hombre y mujer. Entonces la idea es hacer cuando haya días feriados eventos ligados a diferentes temas de interés social como ser separaciones, duelos, pérdidas de familiares, los cambios en cada persona. Como maestra de reiki siempre les digo que hay que soltar todo lo que uno lleva dentro, soltar nos hace bien".

Estas propuestas siempre están relacionadas a la ayuda a diferentes instituciones, hace poco "Guerreros de la Vida" colaboró con personas que padecen fibromialgia. Actualmente lo hacen con comedores y merenderos que están situados en la ciudad de Palpalá.

Además remarcó que "hace años que vamos a un comedor del barrio Las Tipas, además de ayudarlos con ropa y mercadería, también hacemos cortes solidarios para los chicos".

"Es importante también luchar contra el bullying que es una problemática latente en nuestra sociedad y los chicos nos necesitan mucho. Le agradezco mucho al profesor de taichí Juan Espejo y a la licenciada Romina Tarifa que nos ayudó con charlas sobre violencia digital", finalizó.

Un club solidario

“Guerreros de la Vida” surgió hace nueve años en la ciudad de Palpalá y desde entonces realizó diversas tareas solidarias como ser cortes de cabello gratuito, ropero comunitario, clases de apoyo, grupos de contención y el reiki solidario.

Asimismo, Viviana Cachambe expresó que “en cada evento hay una luz solidaria y en vez de cobrar entrada siempre pedimos colaboración de alimentos no perecederos o dinero a voluntad para comprar lo que necesita el comedor. Yo sé que no vamos a solucionar el problema del hambre pero sí podemos brindar un poco de esperanza a quienes más nos necesitan, queremos que ellos tengan una herramienta emocional que los haga salir adelante y nunca bajar los brazos. La verdad que esto es un estilo de vida y soy feliz haciendo lo que hago, me encanta que haya mucha gente que se dedica a dar amor al prójimo”. El club “Guerreros de la Vida” busca voluntarios y colaboradores que deseen sumarse a las actividades solidarias que ellos realizan. El único requisito que ellos solicitan es “dar el corazón”.

Las personas que se quieran comunicarse con ellos pueden hacerlo a través del número: 388-4800955.

“Para hacer esto hay que dar el corazón y despegarse de lo material, muchos tienen un montón de cosas y las quieren seguir teniendo y no las donan para el que más lo necesita. Es una cadena emocional que se va transmitiendo de personas a persona, mediante un abrazo, una sonrisa, con leerle un libro a alguien se colabora mucho y podemos hacer feliz al que sufre”, dijo la voluntaria.

Promueven el respeto, sobre todo a los adultos mayores, “por ser grandes no quiere decir que sean viejos y no sirvan. Todo lo contrario, ellos se sienten solos y a veces me preguntan por qué los tratamos con tanta calidez y nos hacen saber las ganas de que sus hijos los traten así. Se trata de devolverle al otro lo que se merece”, remarcó. Por último, Viviana Cachambe expresó que “todos tenemos un don, se trata de abrir nuestro corazón del todo y mirar al lado, mirar las necesidades del otro y ayudar. Cuando vos das se sana tu alma y aprendemos a ser buenas personas”.