En comedores los padres deben retirar la vianda

Por el coronavirus tomaron esta decisión a fin de que las personas no pasen tiempo en contacto directo.

La Red de Comedores de la Provincia de Jujuy comunicó que desde hoy sólo darán una vianda que debe ser retirada por los padres o hermanos mayores de edad de la familia ya que es "imprescindible que los chicos no asistan", dijeron.

En ese sentido, Elena Baca, referente del Centro Comunitario "San Pantaleón" mencionó que "como Red tomamos la decisión de que las mamás o papás retiren la comida y que los niños no vayan. Ya le dijimos que no manden a sus hijos a buscarla. Ya organizamos con un grupito de madres que no son tan adultas, sino jóvenes, para que roten con la cocina y la limpieza del comedor por los menos por estas dos semanas realizaremos esto".

"Hay que darles de comer a los chicos pero también tomar las medidas necesarias por el brote del coronavirus. A la vez estamos muy preocupados porque no sabemos qué pasará en las escuelas porque ahí reciben alimentación y al quedar paralizado todo, no la recibirán. Creo que se debería hacer algo para que ellos sigan contando con esa comida", añadió.

Asimismo comentó que "estamos muy atentos con esto e hicimos una charla previa que la dio una educadora para la salud hacia las madres para que tomen la precaución necesaria y cuiden a sus hijos, que no anden en la calle y se mantengan en sus casas".

"Es lo que podemos hacer por el momento ya que no sabemos qué pasará, esperemos que no pase a mayores esta situación. Ojalá que los otros comedores, los que están fuera de la red, también tomen la misma decisión porque no podemos tener a toda la gente en el lugar", aseguró.

Otras instituciones

Entre los grupos que realizan recorridos nocturnos por las calles céntricas visitando a las personas en situación de calle, se encuentra "Por una sonrisa" que tomó la decisión de suspender sus actividades para resguardar a los voluntarios.

En ese contexto, remarcaron que esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto con aquellos que no poseen un hogar y protegerlos del contagio del virus.

La Fundación "Manos Abiertas" suspendió sus visitas hospitalarias y las actividades con niños y adultos en estado de vulnerabilidad. La hospedería para gente en situación de calle sigue normal pero sin voluntarios.

Una de las instituciones que alberga a muchos niños es el "Merendero a Pulmón" del barrio Malvinas Argentinas que tomó la decisión de suspender sus actividades al menos dos semanas.

Al respecto, Delia Vargas, referente de la institución sostuvo que "suspendimos la merienda porque no queremos que los chicos estén en la calle, es lo más conveniente. Nosotros todavía no tenemos nuestro espacio construido y estamos en la vereda, por eso la situación es más complicada".

"Para evitar problemas tomamos esta decisión pero vamos a estar atentas con aquellas mamás que necesitan algo para la merienda, ya les dijimos que vengan a buscar y se lleven para preparar en sus casas. Esto me angustia mucho pero es la mejor decisión, y también postergamos nuestro festejo del cumpleaños que era a fin de mes", dijo.

Por otra parte, la Fundación "Sentir" de chicos con discapacidad también suspendió sus actividades, "por este motivo los equipos interdisciplinarios de cada uno de los centros, mantendrán las vías de comunicación abiertas con padres o tutores de los beneficiarios y brindarán planes de acción domiciliarios, ofreciendo herramientas donde se contemplarán estrategias psicoeducativas, que serán monitoreadas vía online", expresaron desde la institución.