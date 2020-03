Enfermeros reclaman insumos para combatir el coronavirus

Informaron sobre el faltante de barbijos N95, escasez de los tricapa y que las batas no cuentan con la calidad necesaria.

Desde el Colegio de Enfermeros de Jujuy advierten la falta de insumos para el tratamiento de pacientes ya sea con casos sospechosos o confirmados de coronavirus.

"Tenemos conocimiento por parte de muchos colegas de distintos puntos de la provincia que no cuentan con todos los recursos materiales ni humanos para afrontar esta pandemia", expresó la presidenta del Colegio, Celina Castellón.

Ante el avance de este virus y su probable llegada a la provincia la profesional explicó que son los enfermeros los que se encuentran en contacto directo con los pacientes y por lo tanto necesitan contar con todos los elementos de protección personal tanto en calidad como en cantidad.

"Sabemos que en muchos lugares la calidad no es la que tiene que ser. Las batas que se están dando en los hospitales son transparentes y en muchos lugares hay pocos barbijos tricapa. También tenemos conocimiento que en algunas sedes del Same no contaban con jabón ni toallas. Necesitamos que se proteja a las enfermeras que son las que van a estar en la trinchera atendiendo a los pacientes", exclamó.

Desde la institución detallaron que entre los insumos que escasean en los hospitales está el barbijo N95 necesario para tratar casos de TBC y a los pacientes con coronavirus al momento de realizar los procedimientos en los que haya aerosolización. Advirtieron que los barbijos se humedecen a las dos horas de uso por lo que deben ser reemplazados y en el caso de los guantes cada 30 minutos.

"Estuvimos con capacitaciones en Humahuaca donde sólo se les proveyó de 50 barbijos. Y si no se protege a las enfermeras que son las que van a permanecer al lado del paciente, son ellas las que se van a contagiar y por consiguiente van a infectar a sus familias", expresó Liliana Choque, integrante del Comité de Ética de la institución.

En este marco la titular del Colegio insistió en la importancia de cuidar a los profesionales del sistema de salud el que, advirtió, "se encuentra con poco personal debido a la gran cantidad de personas que se jubilaron, cargos que no fueron cubiertos pese a haber recurso humano desempleado en la provincia", motivo por el cual solicitan su incorporación.

Entre otros temas hicieron una observación sobre la conformación del Comité Operativo de Emergencia (COE). "La comisión que hicieron no tiene entre sus integrantes a una enfermera en Control de Infecciones. Profesionales que pueden informar sobre la protección del personal de salud, la desinfección de superficies, entre otros tantos detalles necesarios", expresaron.

Por último, hicieron referencia a la Ley 5.980 de "Ejercicio de la Enfermería y creación del Colegio de Enfermeros de la Provincia de Jujuy" que en su capítulo III, artículo 9 indica: "Los sujetos comprendidos en la presente ley, gozan de los siguientes derechos: trabajar con recursos humanos, de infraestructura y equipamiento, concordantes con normativas legales vigentes; siendo de absoluta responsabilidad del empleador la provisión de los mismos. Y contar con los equipamientos y material de bioseguridad para prevenir las enfermedades asociadas al cuidado de la salud".

