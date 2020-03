Javier Malosetti y La Colina lanza su primer disco.

El músico Javier Malosetti lanzó su primer disco junto al grupo La Colonia, formación que lo acompaña desde hace unos dos años, integrada por Milton Amadeo, en teclados; y Tomás Sainz, en batería.

"Malosetti & La Colonia" es el nombre de este trabajo que reúne ocho títulos que transitan en una sonoridad que abarca diversos estilos afroamericanos, como el soul, el blues, el funk, el jazz y el rock.

Junto a siete canciones firmadas por el músico, aparece una versión del clásico "Hallelujah, I love her so", de Ray Charles.

La excepción a la regla es el tema "Mapa", que cierra el disco y fue lanzado como anticipo en enero pasado, por tratarse de una canción romántica que construye una suerte de puente entre el jazz fusión y la música popular.

"A mí lo que más me hinchó de la actitud reinante en los artistas de jazz es hacer las cosas realmente difíciles para sorprender. Eso no está mal, el tema es que a veces deja al público con la sensación de no haber entendido lo que pasó, que no se pudo enganchar", había comentado el músico cuando dio a conocer esta composición. Y amplió: "Es una canción muy especial y bastante distanciada estilísticamente del resto del disco, que tiene más que ver con "Cleanie", el primer adelanto. Está canción la grabé y la lancé como anticipo más que nada de manija. Ocupa el último lugar en el disco y está un poco más separada del resto, como un regalito".