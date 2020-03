La cultura en los tiempos del Coronavirus

Quizás al lector lo pille en estos momentos en plenos calores y deseos de viajar el mensaje #quedateencasa, o un llamamiento internacional para quedarse en casa y evitar así la expansión del corona virus, que tantos estragos está causando en la parte del mundo desde donde se escribe esta columna cultural semanal.

¿Qué mejor que para pasar los días de aislamiento que el escribir, leer o aprender en estos días?

Quizás hemos dejado de lado el aprendizaje de un idioma, el contacto con amigos que ya no viven cerca, pero en otro país u otro continente.

Las películas

También una película que siempre quisimos ver o un concierto de nuestro artista favorito.

Ahora la tecnología nos ofrece a través del internet la posibilidad de seguir cursos, aprender cosas nuevas o hacer lo que postergamos hasta ahora.

En tiempos donde el quedarse en casa para prevenir y para ser responsables de nuestra salud y la de nuestros conciudadanos las plataformas para aprender en línea, o a través de un tutor presente en internet es la oportunidad para sacar provecho del tiempo libre en que no podemos socializar.

Idiomas

Puedo recomendar, pero en inglés, algunas plataformas para aprender con videos y luego hacer un test de autoevaluación.

He aprendido holandés y sobre los personajes de la historia en esta plataforma: https://www.futurelearn.com/ La comparto para que todos tengan esta posibilidad.

Música online

También ver conciertos en algunas páginas webs que han grabado algunos para llegar a gente que no se puede desplazar.

En mi caso, como vivo en Colonia, Alemania, les hago llegar el canal on line de la Filarmonía de Colonia, lugar en el que he escuchado grandes orquestas y cantantes así como coros y donde hasta yo mismo he cantado. Es sin dudas, una excelente propuesta para los amantes de la buena música universal.

Aquí, en el enlace de abajo, se puede pinchar y tener acceso a conciertos no sólo de música clásica sino también de música del mundo y jazz http://www.philharmonie.tv/verans taltung/list/

También en estos tiempos de aislamiento voluntario y solidaridad muchas casas de conciertos han puesto a disposición del público mundial acceso gratuito a muchos de sus videos, en un gesto de grandeza y de generosidad.

Pero el clásico youtube está siempre allí para compartir y ver videos, escuchar música o incluso hacer videos nuestros con música que nos guste o la nuestra y poner fotos o imágenes nuestras.

Lectura y comunicación

Es el tiempo para leer y para comunicarse a través del teléfono celular y los apps con gente que está al otro lado del océano y hasta podemos hacer nuevos amigos, hablar con ellos, compartir además de risas y chistes también documentos, música, partituras, poesías y libros.

Como muchas bibliotecas están cerradas, muchas han puesto al alcance de los lectores sus libros en versiones digitales o pdf.

Es así que podemos leer ahora en casa sin necesidad de salir, clásicos o no tanto de la literatura.

Recomiendo, si quieres reírte por lo desopilante de sus ocurrencias al "Don Quijote de la Mancha", un libro que de aburrido no tiene nada. Y hasta las películas y musicales que se han hecho de este filme, sirven para un buen momento de entretenimiento, que además amplía la cultura general de la literatura universal.

Podemos aprender a leer música a través de tutoriales y de partituras en pdf que se descargan o se nos comparte, por ejemplo, a través de facebook.

Varios grupos de músicos y aprendices compartimos material e intercambiamos ideas.

Si lo tuyo es el deporte, qué mejor que disfrutar de los deportes al aire libre, mejor si estás solo o lo haces con gente que conoces y cuyo cuerpo es fuerte para resistir alguna enfermedad, cuidando así de nuestros mayores y de personas con enfermedad crónica, que al riesgo del virus corona puede sufrir demasiado. Ya vendrán tiempos mejores y podremos disfrutar con los que más queremos como antes.

¡Todo va a estar bien!

¿Escribir es lo que más te apasiona pero no te animabas?

Pues hazlo y ya!

Escribiendo vas a mejorar tu propia técnica.

Y si te hubiera gustado visitar Europa y sus museos, aquí una guía donde puedes hacer una visita virtual a algunos museos y conocer de las colecciones famosas que se albergan:

https://www.travelandleisure.com