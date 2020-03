San Martín de Tucumán y otro golpe

San Martín de Tucumán, líder de la Zona B, sufrió ayer la segunda derrota consecutiva al caer ante Brown de Adrogué por 1 a 0, en un partido por la 21º fecha de la Primera Nacional. El gol de la victoria de Brown lo marcó Sebastián Echeverría, en el segundo tiempo del cotejo llevado a cabo en el estadio Lorenzo Arandilla, en la localidad bonaerense de Adrogué.

El "santo" careció de juego y eso se notó en los constantes pelotazos para buscar a los de arriba, Sebastián Matos y Luciano Pons. El fútbol volvió a ser la materia pendiente en el equipo conducido por la dupla integrada por Sergio Gómez y Favio Orsi, que de este modo tras 16 partidos sin perder, suma dos caídas en serie, la semana pasada ante Chacarita Juniors (0-1) y hoy contra Brown de Adrogué (0-1).

Por el contrario, Brown manejó mejor el balón y, por eso, no sorprendió que a los 15 minutos del segundo tiempo abriera el marcador, tras un córner y un preciso cabezazo de Echeverría que superó al arquero visitante Ignacio Arce. San Martín fue a buscarlo, pero no tuvo la solidez necesaria para inquietar a los conducidos por Pablo Vico, que festejó el triunfo después de tres empates consecutivos. Con esta derrota, los tucumanos ya no están tan cómodos en lo más alto de la tabla de posiciones. Suma 44 puntos y su inmediato perseguidor, Defensores de Belgrano, quedó a tres unidades luego de superar el viernes a Ramón Santamarina de Tandil por 1 a 0.

Brown, en tanto, llegó a 24 puntos y se distanció del fondo de la tabla.

Chicago empató con Ferro

Nueva Chicago, en el estreno de Omar Labruna como entrenador, empató 1-1 con Ferro, en cancha de Defensores de Belgrano y sin público en las tribunas -por decisión del Tribunal de Disciplina por incidentes que cometió partidos atrás la parcialidad del club de Mataderos-, en partido correspondiente a la fecha 21, zona A.

Mientras que Atlanta igualó 0 a 0 como visitante ante Guillermo Brown de Puerto Madryn y recuperó la punta en soledad de la Zona A en un entretenido partido por la vigésimoprimera fecha del certamen de ascenso.