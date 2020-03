Rubén Rivarola: “Hay que suspender la presión tributaria y evitar los cortes de los servicios”

El presidente del PJ jujeño, Rubén Rivarola, sostuvo este mediodía que ”las pequeñas empresas no podrán sobrevivir si no se las protege".

El diputado Rubén Rivarola se expresó a favor de una serie de medidas de protección y estímulo para las pequeñas y medianas empresas que “son las más golpeadas y las que enfrentan mayores riesgos en medio de esta crisis que vivimos. Pero además de las consecuencias derivadas de las medidas de protección sanitaria, las pymes y micropymes, están siendo asfixiadas por los altos costos de las tarifas de los servicios de gas, energía eléctrica y otros, que no han parado de subir y que frente a los atrasos, proceden inmediatamente a cortarlos sin ninguna clase de consideración. Y también, se debe considerar moderar la presión tributaria de los organismos recaudadores, que siguen intimando a los contribuyentes como si la situación fuese normal” dijo el legislador mostrando el cuadro crítico que vive ese sector privado.

Más adelante, Rivarola concedió que “tal vez las empresas más grandes y poderosas tengan espaldas para soportar la situación en mejores condiciones por lo menos durante un tiempo, pero los pequeños negocios, los que mueven la economía del día a día, los kioscos, las panaderías, las confiterías, los locales que venden artesanías, las farmacias, etc., sólo por citar algunos, corren el riesgo real de desaparecer por la falta de ventas. Lo grave es que de esta forma, comenzarán a perderse miles de puestos de trabajo directos, y miles más indirectos. Un claro ejemplo –por qué no decirlo- lo constituyen los sitios turísticos y las confiterías bailables y locales nocturnos, donde los empleos directos (discjokeys, lavacopas, mozos, personal de seguridad, limpieza, etc.), quedan parados y todo los indirectos que rodean esa actividad, como transportes, combis, taxis, remises, guías también verán cortada su posibilidad de trabajar”.

“Entiendo que el gobierno de la Provincia, dentro de su ámbito debería analizar de manera urgente, suspender los cortes de servicios por falta de pago, y pensar un plan de refinanciación y cuotificación de las deudas de los contribuyentes. Y por otra parte, gestionar ante organismos como la AFIP, la suspensión de la catarata de intimaciones, multas y gestiones judiciales que siguen realizando, reitero, como si la situación fuese normal”, detalló Rivarola. “Cuando esa crisis pase, seguramente se podrá volver a poner el sistema en la forma habitual, pero para eso, hoy tenemos que proteger a las pymes. Hay que ayudarlas a sobrevivir, a cuidar su capacidad de mantener sus puestos de trabajo y sostener la actividad económica habitual” concluyó.