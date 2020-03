Famoso actor de Thor dio positivo por "coronavirus"

“Esta mañana obtuve un resultado positivo para Covid 19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus. Quédese en casa gente y sea pragmático. Te mantendré informado sobre cómo estoy. Sin pánico", dio a conocer el actor británico Idris Elba a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter.

Elba se une a una creciente lista de nombres notables en el entretenimiento que han contraído el virus. La pareja de actores de Hollywood, Tom Hanks y Rita Wilson, han dado positivo por la enfermedad. La actriz y modelo nacida en Ucrania, Olga Kurylenko, también. En las filas ejecutivas, el presidente y CEO de Universal Music, Lucian Grainge, fue hospitalizado para recibir tratamiento contra COVID-19 durante el fin de semana. La esposa del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, Sophie Gregoire Trudeau, también dio positivo.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ