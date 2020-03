Jujuy prepara su Hospital de Contingencia en Ciudad Cultural

Se colocarán 21 módulos que se utilizaron durante la emergencia habitacional en Volcán. “El Gobierno busca estar prevenido y no ir sobre la marcha”, informó el ministro de infraestructura Carlos Stanic.

Hoy comenzaron los trabajos para levantar un Hospital de Contingencia en la Ciudad Cultural del barrio Alto Padilla, que se utilizará para asistir a los afectados por el Coronavirus, si es que surgieran casos en la provincia.

“Más tardar el miércoles deberá estar concluido el trabajo de infraestructura”, expresó el ministro Carlos Stanic a Todo Jujuy.

Además, el ministro detalló que “en una primera etapa se colocarán 21 módulos, más un módulo de ducha, serán dos para enfermería, seis para internaciones y tres para los de alta”.

Stanic expresó también que, “va a haber una carpa de análisis de riesgo” y aclaró que hasta el momento no se registró ningún caso positivo de Coronavirus en Jujuy pero “es mejor estar prevenidos para no ir sobre la marcha. Ojala no lo tengamos que usar”, dijo.

Vale recordar que hasta el momento, en la provincia se registran dos casos sospechosos de Covid 19.