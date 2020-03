"La medida que se tomó es entendible"

Se acabó la incertidumbre. Luego de suspender el fútbol en todo el territorio nacional, el Torneo Regional tendrá un freno, tras jugarse la 1º fecha de la segunda etapa.

La semana pasada, el Comité Operativo de Emergencia (COE) definió junto a la Policía de la Provincia la postura de que no se desarrollen los encuentros de fútbol en todo el territorio por la propagación del coronavirus covid-19.

Ante ese panorama no pudieron jugar Atlético El Carmen vs. Monterrico y Zapla vs. Talleres; mientras que en sus respectivos grupos Cuyaya y Alberdi sí, por haber jugado de visitantes.

En ese sentido, el DT de Atlético El Carmen habló con El Tribuno de Jujuy sobre el momento que atravesó su equipo en los últimos días.

"No sabíamos qué hacer porque la policía está realizando todo tipo de controles en distintos lugares y eso impedirá que estemos juntos entrenando", expresó el técnico que debía jugar en esta fecha ante San Antonio en Salta.

La medida que tomó la institución para los entrenamientos fue que "cada uno se entrene por su cuenta para no perder el ritmo", dado que el plantel cuenta con jugadores y profesores que no son de la ciudad de El Carmen.

El entrenador entendió que esta medida es "comprendible y perfecta". Asimismo, Condorí agregó: "Había que ponerse en el lugar de los dirigentes porque no puede jugarse un partido sin público dado que esto requiere de muchos gastos. El problema lo sienten más los denominados clubes ‘chicos’". Por último, el DT apuntó: "Es obvio que no se tiene que reunir gente porque hay que prevenir antes que después lamentar. Hay que impedir que el virus siga progresando".

Atlético El Carmen se ubica en la zona 3 junto a Monterrico San Vicente, Juventud Antoniana y Villa San Antonio de Salta. Por el momento, Juventud Antoniana, líder del grupo y uno de los candidatos a ascender, le ganó categóricamente a Villa San Antonio por 3 a 1. (Emiliano Saavedra)