"Me duele que sean conejillos de Indias"

La emergencia sanitaria y epidemiológica a nivel nacional por el coronavirus es un tema que claramente que también afecta al nuestro fútbol de cada día, pero aún no se tomaron medidas drásticas para detener la pelota.

Un viejo conocedor de todas las categorías es Salvador Ragusa, técnico de Zapla, que no se guardó nada y tiró: "Esto debe tener una determinación, la verdad que lo del presidente Alberto Fernández estuvo muy bien, dio tranquilidad y derrapó con lo del fútbol, creo que se equivocó y tendrá que pedir disculpas, porque realmente si los jugadores no son seres humanos estaríamos inmunes, ya hay 10 casos en Italia y una muerte de un técnico en España. Nos tenderíamos que unir y estamos viendo qué pasa, si se sigue o no, aquí en Zapla ya hay un par de jugadores que me dijeron que no quieren venir porque no están las mínimas medidas tomadas en el club, que ya tienen miedo, no quiero decir los nombres, pero fue hoy -por ayer-", agregando que "de una vez por todas hay que ver si nos paramos todos o seguimos todos. En un vestuario te encontrás todos los días con dirigentes, periodistas, utileros, masajistas, jugadores, médico donde hay que compartir. Generalmente los clubes de Primera no sienten esto y para el resto de los clubes los gastos de jugar sin público son terribles porque no van a recaudar. Nosotros esperábamos un clásico con Talleres con mucha gente y aquí gastaron $200 mil para arreglar las tribunas visitantes", declaró.

Luego contó que "voy a hablar con el presidente (Marcelo Lizárraga), tengo 64 años, estoy en la etapa de riesgo y si considera que soy un contagio para mis jugadores me vuelvo a Rosario, no tengo problemas, aquí estoy dando una mano y si esto pasa estará siempre la ayuda de Salvador Ragusa. Hablo desde lo ético, pero estamos todos preocupados. Me duele que a los jugadores los traten como conejillos de Indias y más de parte de un presidente de la Nación", acotando que "yo soy peronista y trabajé para que Perotti en mi provincia sea gobernador, estoy muy cerca pero creo que ahí la pifió porque somos todos seres humanos, pero aquí hay un negocio importantísimo que es la televisión tratando de ver quien se queda con los derechos y ahí está la verdad que no les importa y no lo dice nadie", afirmó.

Así también Ragusa se refirió al conductor de Showmatch, presidente de San Lorenzo y titular de la Superliga, diciendo que "Marcelo Tinelli me defraudó, es un hombre de fútbol que viene de abajo, pero después del 38 a 38, primero es contra y otro día está a favor, ahora se abraza con los enemigos. Yo soy de una sola conducta donde en el gremio de técnicos me propusieron escuela y contratos, pero sigo con Caruso, no traiciono mis principios. Tenemos que luchar por un fútbol transparente y justo para el interior que no le den migajas, basta que sea más equitativo y competitivo", selló.

Despotricó a Atfa, Marchi y coincidió en parte con D'Onofrio

Una palabra autorizada. Salvador Ragusa, años en este fútbol, anticipó que "vamos a esperar en que queda la reunión de estos pseudos gremialistas de Atfa y de Sergio Marchi de Futbolistas Argentinos Agremiados que ahora se movió cuando el fósforo ya se prendió. Nunca se anticipan a nada y eso me duele porque tienen que defender a los jugadores".

Posteriormente opinó sobre el presidente de River Plate admitiendo que "la decisión de River fue buena, que es lo que tendrían que haber hecho todos los clubes, pero se cortó sólo y tendría que haber sido en conjunto. Pero lo que hizo Rodolfo D'Onofrio hasta Maradona lo dijo 'no soy gallina pero en esto lo apoyo' y creo que lo tendrían que haber consensuado entre todos, se apresuró. Después de eso tomar una decisión y no se trata de quién es el mejor si Toviggino, Tapia, Tinelli o D'Onofrio porque se trata de seres humanos y argentinos para ver como lo mejoramos y si alguna vez podemos tener un fútbol representativo".