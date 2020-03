"Bajar presión tributar y evitar los cortes de servicios"

El diputado provincial Rubén Armando Rivarola (PJ) se expresó a favor de una serie de medidas de protección y estímulo para las pequeñas y medianas empresas, que "son las más golpeadas y las que enfrentan mayores riesgos en medio de esta crisis que vivimos" por la pandemia.

"Pero además de las consecuencias derivadas de las medidas de protección sanitaria, las pymes y micropymes están siendo asfixiadas por los altos costos de las tarifas de los servicios de gas, energía eléctrica y otros, que no han parado de subir y que frente a los atrasos, proceden inmediatamente a cortarlos sin ninguna clase de consideración. Y también, se debe considerar moderar la presión tributaria de los organismos recaudadores, que siguen intimando a los contribuyentes como si la situación fuese normal", dijo el legislador y presidente del PJ jujeño mostrando el cuadro crítico que vive ese sector privado.

Más adelante, Rivarola concedió que "tal vez las empresas más grandes y poderosas tengan espaldas para soportar la situación en mejores condiciones por lo menos durante un tiempo, pero los pequeños negocios, los que mueven la economía del día a día, los kioscos, las panaderías, las confiterías, los locales que venden artesanías, las farmacias, etc., sólo por citar algunos, corren el riesgo real de desaparecer por la falta de ventas. Lo grave es que de esta forma, comenzarán a perderse miles de puestos de trabajo directos, y miles más indirectos. Un claro ejemplo -por qué no decirlo- lo constituyen los sitios turísticos y las confiterías bailables y locales nocturnos, donde los empleos directos (discjokeys, lavacopas, mozos, personal de seguridad, limpieza, etc.), quedan parados y todo los indirectos que rodean esa actividad, como transportes, combis, taxis, remises, guías, también verán cortada su posibilidad de trabajar".

"Entiendo que el Gobierno de la Provincia, dentro de su ámbito debería analizar de manera urgente, suspender los cortes de servicios por falta de pago, y pensar un plan de refinanciación y cuotificación de las deudas de los contribuyentes. Y por otra parte, gestionar ante organismos como la Afip, la suspensión de la catarata de intimaciones, multas y gestiones judiciales que siguen realizando, reitero, como si la situación fuese normal", detalló Rivarola. "Cuando esta crisis pase, seguramente se podrá volver a poner el sistema en la forma habitual, pero para eso hoy tenemos que proteger a las pymes. Hay que ayudarlas a sobrevivir, a cuidar su capacidad de mantener sus puestos de trabajo y sostener la actividad económica habitual", concluyó el legislador.

Comunicado de Adepa por un spot del Gobierno

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado a raíz de un spot del Gobierno jujeño en el que recomienda a la población evitar el consumo de medios de comunicación si ello aumentara la ansiedad por el coronavirus. El comunicado señala que el mundo entero vive un proceso de profunda aceleración histórica, provocada por la sucesión de novedades vinculadas al coronavirus. “En crisis como la actual, la ausencia de información y la proliferación de noticias falsas constituyen enemigos letales para una acción coordinada de la sociedad”, agrega.

“En este contexto, resulta particularmente desafortunado el mensaje de un spot publicitario del Gobierno de la Provincia de Jujuy que alienta a la población a evitar el consumo de medios masivos de comunicación si ello aumentara la ansiedad de la gente”, remarca después.

“Por el contrario, desde Adepa remarcamos que el éxito de las medidas que se anuncian en distintos países, y ahora también en la Argentina, dependen del compromiso de la ciudadanía, del respeto a las disposiciones oficiales y, por lo tanto, de la circulación de información chequeada por medios de comunicación profesionales”.

“La labor periodística es la principal herramienta con que cuenta la ciudadanía para distinguir los rumores de los hechos, conocer lo que ocurre, contextualizar los acontecimientos, interpretarlos y, finalmente, actuar con responsabilidad”.

“La responsabilidad informativa es un insumo central para una ciudadanía responsable. Y una ciudadanía responsable es imprescindible para superar el extraordinario desafío que enfrentamos”, finaliza el comunicado.

Asueto para hoy en el Poder Judicial de Jujuy

El Poder Judicial de Jujuy no tendrá actividad hoy, por haberse declarado asueto e inhábil a todos los efectos procesales, sin perjuicio de la validez de los actos procesales que pudieren cumplirse. La resolución fue refrendada por Sergio Marcelo Jenefes, juez a cargo de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, en la que se hace saber, también, que oportunamente el Alto Cuerpo dará a conocer las medidas de prevención en relación al virus covid-19.

Al adoptar tal decisión, se recordó que mediante Acordada del 12 de este mes se dispuso las medidas adoptadas por el Poder Judicial a los fines de prevenir el contagio del virus covid-19. Asimismo, se hizo referencia al Decreto-Acuerdo 696-S-2020 dictado por el Ejecutivo provincial, que en su artículo 1º declara la emergencia sanitaria y epidemiológica por covid-19 en toda la provincia, y a lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación por el mismo tema.

En ese marco, y ante la gravedad de la situación, la rápida expansión y contagio del virus en la población, el STJ consideró necesario tomar todas las medidas preventivas tendientes a mitigar su propagación. En función de ello y hasta tanto se tomen las medidas acorde a la situación extraordinaria, se declaró el asueto para hoy.