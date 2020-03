En Tilcara transeúntes en la zona céntrica y pocos barbijos

Si bien el domingo hubo poco movimiento por las calles de Tilcara, en parte por el cimbronazo consecuencia de la información que se tenía hasta el momento, y en parte por la finalización de la temporada turística, ayer se vio una mayor cantidad de transeúntes en la zona céntrica, sobre todo en torno a los locales comerciales. Pocos barbijos, que en algunos comercios se vieron durante los primeros días de la pandemia, y una respuesta repetida de los turistas ante sus celulares: "No te preocupes, me estoy cuidando".

Podría tomarse como lo común para los días que se suceden tras las vacaciones, con el agregado de las puertas de los museos cerradas y la noticia de que lo mismo sucedía con el Pucará, la Garganta del Diablo y las Cuevas del Huayra. Llamaba la atención la gente agolpada a la puerta de la farmacia, que daba números para ir atendiendo de a uno, y varios puestos de souvenires menos en la plaza. El mercado tenía la actividad propia de un día lunes.

Hay cierta cantidad de turismo, sin embargo, y es un tema del que se habla ante la cercanía de la Semana Santa, una de las fechas claves de la localidad. Sobre el tema conversamos con el intendente, Ricardo Romero, quien nos dijo que "es una situación preocupante, y entendemos que la salud está primero. Me parece que hay que unir criterios, bajar un mensaje unificado para la población y es un aspecto que vemos que, desde algunos lugares, está fallando".

Agrega que "hemos participado de reuniones informativas con especialistas, por eso me preocupa y me sorprende la decisión que ha tomado el Obispado de Jujuy con respecto al tema Tumbaya y Tilcara. En Tilcara tenemos cantidad de actividades en Semana Santa, y hay que unir criterios en base a un debate y a escuchar distintas ideas. Escuché las de la Asociación de Turismo, tuvimos reuniones con los párrocos locales, y esta tarde tengo una reunión con el gobernador de la provincia".

Nos dice que "veo que las medidas tomadas son demasiado drásticas y que en algo se pueden revertir. Hay actividades que se podrían realizar, tomando las debidas precauciones y coordinando acciones. Queda suspendida la subida de la Virgen al Abra y el regreso de nuestra Madre al pueblo, pero hay otras que habría que ver, son cosas para analizar".

Explica que "no coincido con aquellas que afectan a lugares como la Garganta del Diablo o las Cuevas del Huayra, donde se han tomado medidas drásticas que no se condicen con el protocolo. Creo que fueron medidas apresuradas porque al aire libre se puede atender a la gente, y son cosas para rever. Hay que ver que cada localidad tiene su situación particular, y hay que analizarlo día a día". Romero termina por señalarnos que "el martes (por hoy) tenemos capacitación para todos los funcionarios y el miércoles estamos convocando al COE municipal".

Dentro de las recomendaciones que difundió el municipio, figura que "en las oficinas de control comercial, rentas y otros dispondrán de atención restringida al público, las áreas de prestación de servicios como recolección de basura, electricidad y limpieza se desarrollarán de manera normal con las medidas preventivas necesarias, los servicios de transporte alternativo de pasajeros deberán realizar desinfección obligatoria todos los lunes".

Con respecto a "hoteleros, gastronómicos, artesanos, comerciantes del Tinglado Municipal, recova municipal y vendedores ambulantes serán notificados con las medidas que deberán acatar, de no cumplir se les aplicará las normativas correspondientes, y los empleados mayores de 65 años como así también los que presenten patologías respiratorias no deberán presentarse a sus respectivos espacios de trabajo".

En cuanto a los sectores hotelero y gastronómico, se pauta que "los turistas deberán presentar el pasaporte para verificar la fecha de ingreso al país, el prestador deberá realizar la adecuada higienización y ventilación del espacio, y los turistas con síntomas deberán comunicarse al hospital Nº 107".

En San Antonio

La Municipalidad de San Antonio resolvió adherir a las medidas dispuestas por el Gobierno de la Provincia a través de Decreto Acuerdo Nº 696-S.

También suspender la atención en todas las áreas administrativas del municipio, las Áreas de Transito Recolección de Residuos y Barrido y Limpieza serán con tareas mínimas y se suspenden las actividades destinadas al público que se encontraban programadas para los próximos días. Las clases de los Centros de Desarrollo Infantil, dependientes de la comuna, se suspenderán hasta nuevo aviso y se prorrogan todos los vencimientos de la Sección Recaudaciones.