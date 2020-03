Jujeños hacen caso omiso al aislamiento sugerido

Lejos de responder a la consigna "Quedate en casa" propuesta por el Gobierno provincial, en el primer día en que se suspendió la mayoría de las actividades laborales y escolares por la emergencia sanitaria, los jujeños salieron a las calles como un día habitual a realizar compras y demás trámites. Si bien muchos se trasladaron hasta el centro de la ciudad para cumplir con sus obligaciones laborales y se presentaron en sus puestos de trabajo, muchos otros aprovecharon el día libre, cuando en realidad debían permanecer en sus hogares.

Durante las primeras horas de la mañana, hubo menos circulación de personas, incluso en las unidades de transporte público fue menor la demanda. Pero el panorama cambió pasadas las 10 de la mañana, cuando las calles comenzaron a verse transitadas como cualquier día hábil.

Y es que muchos aprovecharon para ir al supermercado a realizar compras, recorrer las farmacias buscando abastecerse de elementos de higiene y medicamentos, como así también a realizar trámites y gestiones en oficinas comerciales.

Si bien muchos comercios tomaron la iniciativa de restringir el ingreso de personas, la aglomeración de gente se produjo en las veredas de cada local, donde no se respetaba la distancia recomendada entre las personas para prevenir el contagio.

En algunos lugares, además de regular el ingreso de personas, también delimitaron la distancia entre el personal y los clientes, impidiendo el contacto a menos de un metro.

Atención en bancos

Unos de los lugares de mayor concurrencia fueron los bancos donde se vio una gran cantidad de personas en los accesos, aguardando para ingresar. Y es que, al igual que la mayoría de los comercios, las entidades financieras tomaron la decisión de regular el ingreso de clientes para evitar el amontonamiento de gente dentro del salón. Esto ocasionó largas filas y en otros casos amontonamientos de personas en las veredas, donde generalmente no se respetó el metro de distancia sugerido entre las personas.

Recomendaciones

Ante la situación de emergencia sanitaria, desde Banco Macro realizaron una serie de recomendaciones: utilizar medios digitales para realizar transacciones, consultas, transferencias, pagos, compra y venta de divisas, evitar la concurrencia de adultos mayores a las sucursales, para ello se suspende hasta el 30 de abril la exigencia de control de Fe de Vida de jubilados y pensionados que cobren sus haberes. Sugieren incrementar el uso como medio de pago de la tarjeta de débito.

Atención en Gasnor

Al igual que numerosos servicios locales, desde Gasnor informaron que debido a la pandemia del coronavirus no habrá atención presencial en sus oficinas comerciales a fin de preservar la salud pública.

Quienes requieran realizar trámites pueden ingresar a la oficina virtual a través del sitio web migasnor.gasnor.com o a través de los canales digitales WhatsApp (381) 4501000, Facebook, Instagram, y chat web en www. gasnor.com. Por consultas comerciales 0810 444 1444, por emergencias 0800 555 8800.

Supermercados

El Centro de Empleados de Comercio recomendó a la ciudadanía que a la hora de realizar compras en supermercados concurra una sola persona del grupo familiar, evitar asistir con niños, adultos mayores o personas que estén dentro de los grupos de riesgo; utilizar guantes y depositarlos en los cestos de basura dispuestos en el local, en caso de toser o estornudar cubrirse la boca con el codo, realizar compras preferentemente con tarjeta de crédito y evitar la circulación de billetes, y solo acudir al comercio en caso de real necesidad.

Licencias de conducir

La Secretaría de Servicios Públicos del municipio capitalino prorrogó el vencimiento de las licencias de conducir por 90 días, a los efectos de evitar la tramitación de la misma en el edificio municipal. La medida fue adoptada para evitar el contacto del público con los empleados municipales en el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica. Desde el organismo se informará dicha disposición a la Agencia de Seguridad Vial de la Nación para que los automovilistas puedan desplazarse con tranquilidad.

Tarjeta Alimentar

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación definió la nueva modalidad de entrega de la tarjeta Alimentar. A partir de esta semana, el banco público las enviará a través del Correo Argentino, sin intermediarios ni gestores, respetando el cronograma de entrega acordado con las provincias y municipios.

Los titulares de la tarjeta deberán validar su identidad y domicilio de forma previa a través de Mi Argentina (www.argentina.gob.ar/miargentina). Luego de esa validación, les llegará al hogar por medio del correo.

El municipio refuerza la prevención

Tras la reunión del Comité de Emergencia (COE) de la Municipalidad, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, anunció una serie de medidas profundizando las acciones preventivas del coronavirus en la ciudad,

Entre las principales medidas se anunció el cierre del acceso al Parque Botánico “Barón Schuel” del barrio Los Perales, atendiendo a las recomendaciones que se hacen a nivel nacional sobre parques y reservas naturales. Las Oficinas de Información Turísticas se manejarán a través de los canales virtuales, con servicio de atención bilingüe para los extranjeros. Advirtieron que el servicio de recolección de residuos tanto municipal como privado es normal. Se llamó a los vecinos a respetar los horarios de recolección de residuos y evitar sacar la basura fuera de horario.

La atención en los mercados es la habitual y se dispuso atención especial a los mayores de 60 años en el mercado de Concentración y Abasto, a los que se atenderá exclusivamente de 17 a 18. Asimismo, se recomienda no consumir alimentos en la vía pública en lugares que no reúnan las condiciones de seguridad alimentaria, que no cuenten con la habilitación municipal y con el certificado del curso de manipulación de alimentos. La atención al público en el edificio Municipal está restringida, pero se brinda atención telefónica y web. El personal municipal de 60 años en adelante fue licenciado por 14 días, embarazadas y personas inmunodeprimidas.