Pérdidas de cerca de 15% en legumbres por sequía

Luego de pérdidas parciales de entre 15 a 30% en la producción de legumbres y cereales los productores jujeños tienen un alivio por las recientes lluvias y esperan que continúen. Están en la etapa de siembra y faltan algunas zonas. Preocupa el aumento de costo de agroquímicos y la presión fiscal, aunque bajaron retenciones.

"Acá la sequía era terrible en la zona de Santa Clara, San Pedro, teníamos el problema de la sequía pero por suerte la lluvia está rondando entre 20 y 25 mm y tenemos pronóstico de que va a seguir lloviendo, así que estamos con una perspectiva un poco más tranquila", afirmó Jorge Gurrieri, productor y presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, asumiendo que llegó para aliviar a los productores.

Si bien la sequía se extendió por un par de semanas y aún se desconoce con precisión el impacto económico que significó para los productores jujeños, se percibieron pérdidas de plantas. Se suma al contexto económico, la presión fiscal, costos de servicios y precios de agroquímicos, que habrían aumentado.

"Pérdidas hay. A partir de estas lluvias hay que hacer una evaluación pero están en el orden de 15 a 30% de pérdidas. Fue pérdida de plantas sobre todo", precisó.

Sucede que la provincia de Jujuy tiene una producción en alrededor de 60.000 hectáreas en legumbres y cereales. Incluye variedad de porotos, y cereales como soja, maíz. La mayor parte de la producción de soja se exporta, el 100% de legumbres se exporta ante falta de consumo (de 200 y 300 gramos por persona/año); mientras el maíz se comercializa en criaderos de pollos y cerdo locales.

Actualmente la producción de cereales está a 30 días de iniciarse la cosecha, mientras en torno a las legumbres es dispar, mientras algunos lotes ya se terminaron de sembrar y queda un 15% para culminar. Es que se retrasó hasta el 20 de marzo debido a la sequía y hubo 15 a 17 días de sequías con altas temperaturas inusuales para este mes.

"Los cultivos de porotos que se sembraron el calor los quemó, las plantas se secan, quedan los potreros muy veteados", precisó Gurrieri. Explicó que hubo merma en la producción pero que la calidad se definirá en abril, y esperan lluvias.

Otra de las preocupaciones es el cierre de las fronteras por el coronavirus, y la probabilidad de que cierre Brasil a donde Jujuy exporta poroto blanco y negro, por lo que esperan que sea una medida corta.

Además, la presión fiscal sigue agobiando a los productores. No obstante, dijo que lo positivo en el sector de legumbres tenían un 9% de retenciones y bajaron al 5%, y llegó a las economías regionales beneficiando al sector de tabaco y azúcar. Precisó que ese porcentaje del 5% se cobra sobre el valor FOB.

Recordó que cuando el despachante de aduana hace exportaciones el importe por derecho de exportación supone alrededor de 60 dólares, por tonelada, por exportación en legumbres, en promedio.

"Es una situación compleja porque con esto del coronavirus también se están encareciendo algunos productos agroquímicos, porque los extractos vienen de China, hay faltante, hay especulación y sube", afirmó y mencionó al glifosato.

Otro de los factores que impactan al sector es que no tienen beneficios de la 931 vinculada a los aportes, por lo que aseguró que hay presión fiscal muy alta.

Aún se desconoce el daño económico

Consultado por El Tribuno de Jujuy el director de Desarrollo Agrícola y Forestal, Federico Manero, explicó que efectivamente las lluvias que cayeron en la zona de El Acheral, Santa Clara y zonas aledañas trajeron algo de tranquilidad a los productores de legumbres de Jujuy.

“Seguramente ya hay pérdidas económicas pero todavía no sabemos cuantificarlas”, explicó Manero. Aseguró que a esa cartera aún no llegaron planteos al respecto porque aún no está claro cómo viene la campaña de poroto, que en Jujuy se supone es de entre 20 y 30 mil hectáreas.

Sin embargo, el funcionario de Desarrollo Agrícola consideró que la caída de las lluvias actual podría cambiar el panorama, más allá del daño de la que aún desconocen la cuantía y aseguró que en los próximos 15 días se definirá el efecto de la sequía que está culminando con las lluvias recientes. Dijo que normalmente suele ser afectada por la escasez de lluvia el cultivo de caña pese a que tiene riego por goteo complementario, pero que se desconocen los datos de la campaña actual.

Dijo que cuando se sepa el daño económico que se genera a raíz de la falta de lluvias decidirán al respecto.