Son millones las personas encerradas en sus casas

La epidemia de coronavirus alcanzó ayer otro hito luego de que el total de casos en el resto del mundo superara a los de China, donde comenzó el brote, mientras millones de personas en Europa, Medio Oriente y Estados Unidos empezaron a encerrarse en sus casas y a abastecerse de provisiones en medio de cierres generalizados de fronteras anunciadas país tras país.

A tres meses y medio de la detección del primer caso en China, España se convirtió ayer en el cuarto país entre los que poseen más infectados en el mundo, superando a Corea del Sur.

Sólo China, Italia e Irán tienen más casos confirmados de covid-19 que España, donde el número de infectados se incrementó un 20% y alcanzó ya los 9.191, con 309 muertos, según el Ministerio de Sanidad español.

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insinuó ayer la posibilidad de prohibir durante 30 días el ingreso a la Unión Europea (UE) de personas que no realicen viajes esenciales en un esfuerzo por contener la propagación del virus, que es altamente contagioso y particularmente letal para los adultos mayores o personas con otras enfermedades de base.

"Cuanto menos viaje, más podremos contener el virus", dijo.

La medida serviría como refuerzo a la decisión adoptada ayer por muchos países de la UE de restablecer controles en sus fronteras, como España, Alemania e Italia.

Alemania, donde los casos se incrementaron en más de 1.000 en 24 horas y restringir los cruces fronterizos desde Francia, Austria, Suiza, Dinamarca y Luxemburgo, aunque insistió en que el flujo de mercaderías continuará sin problemas.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció ayer un período de 15 días de aislamiento en los hogares efectivo para todo el territorio del país.

"Nuestros viajes se reducirán considerablemente. Ya no se permitirán reuniones al aire libre y no podremos estar con nuestros amigos", explicó en un mensaje a la nación.

"En todo el territorio francés solo se deben realizar los desplazamientos necesarios, para comprar, respetando las distancias, para recibir tratamiento médico, para ir a trabajar (...) Todas las empresas deben organizarse para facilitar el trabajo en remoto", añadió.

"Estamos en guerra, en una guerra de salud", ha arengado.

En Berlín, la jefa de Gobierno alemana, la canciller Angela Merkel, anunció ayer el cierre de la mayoría de los comercios y varios lugares públicos, como bares, clubes, teatros y piscinas de natación.

Los horarios de los restaurantes se limitarán, y las mesas deberán estar a una cierta distancia unas de otras, prosiguió, citada por la agencia de noticias DPA.

Sobre los viajes, Merkel dijo que los alemanes no deberían hacer viajes personales ni dentro del país ni hacia el extranjero, aunque no quedó claro si se trataba de una prohibición o un consejo.

A diferencia de la mayoría de sus vecinos europeos, el Reino Unido no ha cerrado bares, restaurantes ni escuelas ni prohibido grandes eventos para frenar el virus.

Sometido a críticas por el enfoque, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció ayer medidas más drásticas, entre ellas evitar los lugares públicos, que no cerrarán, y trabajar desde las casas dentro de lo posible.

"Ya es hora de que todos frenen los contactos personales no esenciales y todos los viajes innecesarios", dijo. Johnson agregó que quienes viven con alguien que tenga tos o fiebre deberían quedarse en sus casas durante 14 días, y llamó a evitar los pubs, clubes, teatros, cines y otros lugares públicos cerrados.

También pidió sólo asistir a los hospitales en casos necesarios.

En Asia, donde el virus hizo estragos desde diciembre pasado, autoridades urgieron ayer al público a mantener la vigilancia para conservar los avances logrados en la lucha contra un enemigo microscópico que amenaza las costumbres cotidianas y la vida de millones de personas.

En Estados Unidos, millones de personas comenzaron la semana encerradas en sus casas por el coronavirus.

Autoridades sanitarias estadounidenses dijeron ayer que el número de casos de coronavirus en el país ha llegado a un nivel comparable con el registrado en Italia hace dos semanas. Hace dos semanas, en Italia había 1.700 casos de coronavirus y 34 muertes. Ahora, Italia tiene casi 28.000 casos y más de 2.100 muertos, 349 de ellas registradas en las últimas 24 horas.

Estados Unidos ha registrado 3.800 infecciones y al menos 65 muertes. En todo el mundo, el número de casos de coronavirus ha alcanzado más de 179.000, con 7.077 muertes y más de 78.073 personas recuperadas, según la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.

Por primera vez desde que el virus surgiera en la ciudad central china de Wuhan, los infectados fuera de China ya son más que lo de China: unos 87.000 contra unos 81.000, según este recuento.

Personas que dejan de tener síntomas igual contagian

Indicación: “Pruebe cada caso sospechoso: si dan positivo, aislarlos y descubrir con quién han estado en contacto cercano”.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió ayer que las personas que se infectaron con el nuevo coronavirus y que dejaron de padecer síntomas pueden seguir contagiando durante dos semanas.

Por ello, en la rueda de prensa diaria que realiza desde Ginebra, Tedros pidió que aunque estos pacientes ya no presenten síntomas, sigan sin recibir visitas hasta que finalice dicho período de los 15 días posteriores, informó la agencia DPA.

También, el director general de la OMS instó a la población a que evite acumular artículos sanitarios esenciales, como por ejemplo medicamentos, ya que esta actitud puede crear “escasez” de fármacos y de otros productos necesarios para la atención médica. Tedros sostuvo que “no se puede combatir el fuego con los ojos vendados”, en referencia a la necesidad de intensificar los testeos ante casos sospechosos de coronavirus, junto con las medidas dispuestas de distanciamiento social.

“No podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado. En la última semana, vimos una rápida escalada de casos de covid-19: ahora se reportaron más casos y muertes en el resto del mundo que en China”, dijo el especialista. “Hemos visto una escalada rápida en las medidas de distanciamiento social, como el cierre de escuelas y la cancelación de eventos deportivos y otras reuniones, pero no hemos visto una escalada lo suficientemente urgente en las pruebas, el aislamiento y el rastreo de contactos, que es la columna vertebral de la respuesta frente al covid-19”, prosiguió.

Es que si bien “las medidas de distanciamiento social pueden ayudar a reducir la transmisión y permitir que los sistemas de salud hagan frente”, lo mismo que las medidas de higiene como lavarse las manos y toser en el codo, “por sí solos, no son suficientes para extinguir esta pandemia”. En ese sentido, recalcó que “la forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de la transmisión” y para ello "se debe testear y aislar”.

"No puedes combatir un fuego con los ojos vendados, y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado; por eso tenemos un mensaje simple para todos los países: "prueba, prueba, prueba’”, dijo. "Pruebe cada caso sospechoso: si dan positivo, aislarlos y descubrir con quién han estado en contacto cercano hasta dos días antes de que desarrollaran síntomas y evalúe a esas personas también”, enfatizó. El funcionario explicó que la OMS está colaborando para reforzar los testeos enviando “casi 1,5 millones de pruebas a 120 países", al tiempo que “estamos trabajando con empresas para aumentar la disponibilidad de pruebas para los más necesitados”.

“En esa situación, los países deberían priorizar a los pacientes mayores y aquellos con afecciones subyacentes”, puntualizó.

Además, Tedros expresó su preocupación por la expansión de la epidemia en países subdesarrollados con sistemas de salud precarios. “A medida que el coronavirus se traslada a países de bajos ingresos, estamos profundamente preocupados por el impacto que podría tener entre las poblaciones con alta prevalencia del VIH o niños desnutridos. Hacemos un llamado a cada país e individuo para que hagan todo lo posible para detener la transmisión”, dijo.

Por otro lado, Tedros hizo un llamado a no acopiar productos esenciales para paliar la crisis.