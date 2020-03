"Estoy harto de mendigar por la salud", el audio que se filtró del gobernador salteño

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, criticó la falta de reactivos que se necesitan para realizar los estudios por coronavirus. "Pregonamos federalismo pero no lo practica nadie", manifestó.

Los problemas para conseguir los reactivos que permiten saber si un paciente tiene coronavirus complican en Salta el manejo de la emergencia sanitaria en medio de la pandemia mundial de coronavirus. Esta situación se hizo de conocimiento público ayer, a raíz de un audio en el que se escucha al gobernador salteño Gustavo Sáenz preocupado por el tema.

"Tengo una impotencia y una bronca bárbara por tener que estar mendigando reactivos para hacer acá los análisis del coronavirus", dice Sáenz en la grabación, que se viralizó ayer a la tarde por las redes sociales.

"El Malbrán se demora una barbaridad para mandarnos los resultados. Somos uno de los destinos turísticos más importantes del país y tenemos triple frontera. Es una peligrosidad bárbara para todos los salteños", enfatiza Sáenz en el audio que se conoció ayer.

El gobernador asegura también que, en la provincia, hay profesionales y laboratorios preparados para confirmar los casos de coronavirus pero que no se consiguen los reactivos.

"Acabo de hablar y me dicen que el viernes van a capacitar gente para descentralizar los estudios, pero van a descentralizar en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Pregonamos federalismo pero nadie lo pone en práctica. Me da muchísima bronca tener que estar mendigando por la salud de los salteños. No sé cómo manejar este tema", plantea Sáenz.

El mandatario también recordó que hay extranjeros esperando el diagnóstico, pero que dependen de "lo que dicen desde Buenos Aires".