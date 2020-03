Confirmaron el primer caso de coronavirus en la provincia

En el sexto informe del Comité Operativo de Emergencias (COE) se confirmó el primer caso de coronavirus (covid-19) en la provincia de Jujuy de carácter importado y que hasta la fecha se mantiene un caso sospechoso.

En conferencia de prensa Omar Gutiérrez, director de Sanidad y coordinador de enfermedades transmisibles, dijo que la provincia ya tiene el "primer caso confirmado de coronavirus. Se trata de una mujer de 45 años que tiene el antecedente de haber viajado a Europa siendo su último destino España habiendo estado previamente en Italia y Francia".

Explicó que "la paciente se encuentra internada en sala común y en su evolución ha presentado dificultad para respirar y ha mantenido picos febriles" motivo por el que se encuentra siendo reevaluada constantemente por los médicos que la asisten y por el equipo de terapia intensiva a través de monitoreos continuos para detectar si presenta o no requerimientos.

Informó además que "consideramos que se trata de un caso importado" por lo que hasta el momento no se registró evidencia de circulación local del virus.

Sobre cómo es el tratamiento del círculo íntimo de la paciente ante la confirmación del virus el especialista indicó que "desde el primer momento que se consideró a esta persona como caso sospechoso se cumplió con el protocolo establecido por lo que establecimos los contactos estrechos, que son dos, y fueron puestos en cuarentena y hasta el día de hoy".

Sobre la situación de estos pacientes indicó que hasta la fecha no presentan síntomas de ningún tipo y están siendo monitoreados diariamente por el sistema de salud.

Cabe recordar que en un principio la provincia contaba con tres casos sospechosos de los cuales el primero dio negativo quedando así dos en estudio, de los cuales uno de ellos es el que resultó positivo para covid-2019 según los resultados del Instituto Malbrán. Es ante esta situación que queda en la provincia y hasta el momento un solo caso sospechoso en estudio del que todavía no se tienen resultados.

Por último, ante el surgimiento del primer caso en la provincia Omar Gutiérrez aseguró para seguridad de la población que la terapia intensiva se encuentra debidamente preparada para la eventualidad en caso que se requiera ese tipo de complejidad. Y que el caso confirmado se trata de una paciente que había sido captada por el sistema y puesta en cuarentena luego de su ingreso a la provincia de Jujuy y que estando siendo monitoreada diariamente presentó fiebre y por lo tanto fue internada en el hospital "San Roque".

Así llamó a los jujeños a permanecer en sus hogares para evitar la propagación del virus.

Montaje del hospital de campaña

En el marco del sexto informe del Comité Operativo de Emergencias (COE), el director de Sanidad de la Provincia Omar Gutiérrez en diálogo con El Tribuno se refirió a los avances en la construcción del hospital de campaña, el primero del país, ubicado en la Ciudad Cultural.

Explicó que el mismo “está previsto para una segunda fase y no para esta etapa” y que considerando el momento epidemiológico por el que estamos atravesando “la provincia tiene total capacidad de respuesta para la cantidad de casos que estamos teniendo ahora”, aseguró. En este marco, aclaró que estas medidas de reorganización del sistema sanitario están en relación a la previsión que se está tomando por los probables casos futuros. “Nuestra proyección es que podamos ir avanzando con la construcción del hospital prontamente y una vez finalizado haremos el anuncio correspondiente”, cerró.

El hospital de campaña tendrá cuatro grandes sectores: uno para la recepción de casos sospechosos (con una distancia y separación de los otros cuerpos que permitirá retirarse en caso de dar negativos los casos sin haber transitado las otras zonas); otro para estudios específicos como laboratorio, radiología, etc y sector de farmacia; un tercero para la estadía de pacientes a la espera de resultados; y un cuarto, para la estadía de pacientes que requieran cuidados específicos por covid-19. Desde él, se derivarían sólo los casos graves hacia el hospital “San Roque”.

Accionar de vecinos

Como respuesta a las medidas de prevención dispuestas por el Gobierno y ante el lanzamiento de la consigna “Quedate en casa” vecinos de las 820 Viviendas alertaron al Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) de calle Alférez Sobral sin número que uno de sus vecinos proveniente de vacaciones de Brasil no estaría cumpliendo, hace tres días, con la cuarentena obligatoria dispuesta por las autoridades. Tal es así que personal de Same acompañado por el jefe de la Comisaría 32º con personal de Infantería se hicieron ayer presentes en su domicilio pero la persona no se encontraba allí. Indicaron que el operativo se repetirá hasta dar con la persona advertida.