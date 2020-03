La Provincia dispuso cerrar todas las fronteras

Tras la confirmación del primer caso de covid-19 el Gobierno de Jujuy determinó nuevas medidas de prevención, entre las cuales se suspende el trabajo de la administración pública hasta el próximo miércoles y dispuso el cierre de todas las fronteras de las provincia, además de agravar las multas por desobedecer las medidas dispuestas anteriormente por el COE.

Pasadas las 20 de ayer, el Comité Operativo de Emergencias, encabezado por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, brindó una conferencia de prensa en la que se anunciaron nuevas medidas para prevenir el contagio del virus, luego de confirmarse en horas de la tarde el primer caso de una mujer que estuvo de viaje por Europa.

"No vamos a poder vencer al enemigo que tenemos si no actuamos conjuntamente y somos solidarios y respetuosos y tenemos disciplina", inició el gobernador y agregó que "es importante tener en cuenta esto, porque seguramente va a haber más casos".

"El bicho ya está circulando en Jujuy, tenemos que tomar los recaudos necesarios para no contagiarnos", inició el gobernador y lamentó la falta de conciencia de los jujeños por no acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud o del COE, "el grado de irresponsabilidad es tremendo, no se respeta nada, hacen lo que quieren, la gente piensa que son vacaciones".

En este sentido resaltó que la construcción del hospital de campaña avanza de manera rápida y afirmó que "la provincia cuenta con 96 respiradores en el sistema público de salud" pero aclaró que ante un escenario complejo "no alcanzaría para contener la situación", por lo cual pidió a los jujeños "ser conscientes de lo que tenemos".

El gobernador resaltó las medidas dispuestas en la jornada de ayer por el Gobierno nacional en cuanto al transporte de aviones y larga distancia y resaltó que "está en sintonía con la gravedad de la situación".

Respecto a las nuevas medidas Morales anunció que "decretamos la paralización de la administración pública hasta el miércoles de la próxima semana", pero aclaró que "mantenemos trabajando los ministerios de Salud y Seguridad, al igual que los servicios asistenciales".

Además, las fronteras de la provincia quedan cerradas a partir de hoy, con lo cual, el gobernador afirmó que "no pueden ingresar turistas extranjeros ni argentinos, la gente que venga de otras provincias será despachada, sólo pueden ingresar a territorio provincial los residentes jujeños".

Consultado sobre el impacto de esta medida el gobernador dijo que "estamos en una situación muy compleja, esta medida va a tener un fuerte impacto en la economía jujeña, lamentablemente es así, pero vamos a garantizar los temas asistenciales, junto con el Gobierno nacional, vamos a incrementar nuestra política alimentaria".

Por otra parte, se dispuso un "Decreto Acuerdo" para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de COE.

En este punto el gobernador advirtió que "todos los incumplimientos a las disposiciones van estar tipificadas como el delito de ‘flagrancia’, de modo tal que la policía está autorizada a detener y a la inmediata aplicación de los artículos 202, 203 y 205 del Código Penal" y agregó que "además estos incumplimientos van a tener una multa, que va desde los 40 mil a los 340 mil pesos".

Finalmente, el gobernador solicitó a los jujeños "cumplir con las recomendaciones y tomar conciencia".