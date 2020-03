Multimillonario plan para paliar la economía del país

El Gobierno anunció un multimillonario paquete de medidas para paliar los efectos del coronavirus, con precios máximos para artículos de primera necesidad, beneficios impositivos a empresas afectadas, créditos para obra pública y construcción y refacción de viviendas, y la renovación del programa "Ahora 12".

Así lo anunciaron en Casa Rosada los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quienes advirtieron que el Gobierno está dispuesto a "combatir" las maniobras "especulativas" y que las medidas apuntan a "proteger la producción, el trabajo y el abastecimiento".

Guzmán indicó que se aumentará en 100.000 millones de pesos el presupuesto para inversión en obra pública y el relanzamiento del Plan Procrear, para impulsar el sector de la construcción y hacer posible la compra o refacción de hogares.

"El mundo está viviendo una situación inesperada, novedosa y que cambia continuamente", subrayó el ministro, y aseguró que "se busca disminuir al máximo la circulación de las personas en el país".

También anticipó que se va a "eximir del pago de contribuciones patronales" a empresas como cines, transporte de pasajeros y hoteles, las más afectadas por las restricciones impuestas en la emergencia sanitaria. "Se reforzará el seguro de desempleo", subrayó el titular de la cartera de Economía, y puntualizó que se ampliará el Programa de Recuperación Productiva (Repro) para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en compañías afectadas por crisis.

Aseguró que su gestión buscará "garantizar que haya abastecimiento" en medio de esta crisis, en la que entre otros productos desaparecieron barbijos, alcohol en gel y derivados de la lavandina.

Kulfas comunicó la decisión del Gobierno de poner en marcha un sistema de precios máximos para un conjunto de 50 productos como alimentos, artículos de higiene y medicamentos por 30 días y si los valores deberán ser retrotraídos al 6 de marzo último. El funcionario comunicó también que se dispondrá de un paquete de asistencia financiera por 350.000 millones de pesos para financiar capital de trabajo, compra de insumos y dar liquidez para que la cadena productiva no se frene.

"Es clave poder dotar de liquidez para evitar que esta situación de parate, que esperamos sea lo más breve posible, permita a las empresas no romper la cadena de pagos", apuntó.

Además se renovará el programa "Ahora 12" por un plazo de seis meses y el ministro advirtió que el objetivo es "cuidar que la producción necesaria llegue a los supermercados, que no haya lugar para especuladores". Se destinarán unos $8.000 millones en financiamiento para la producción de equipamiento tecnológico para garantizar la modalidad de teletrabajo. Se dispondrá de $2.800 millones para el financiamiento de infraestructura en los parques industriales.

Fabrican alcohol en gel

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo ayer que se está “fabricando alcohol en gel en el laboratorio de las Fuerzas Armadas” como parte de las acciones que lleva adelante esa cartera en el marco de la pandemia de coronavirus y afirmó que “lo mismo estamos haciendo desde el taller textil, con la elaboración de barbijos y cofias”. El funcionario advirtió que “estamos a disposición de lo que diga el Ministerio de Seguridad y del Interior en los pasos fronterizos para apoyar logísticamente”.

“Fuimos los primeros que aplicamos el protocolo a fines de enero en las bases antárticas”, destacó el funcionario en declaraciones a Radio con Vos. En ese sentido, recordó que el 5 de febrero la cartera de Defensa emitió una comunicación, para “evitar el contagio con ciudadanos de origen chino” ya que "la Antártida tiene mucha circulación durante el verano”. El ministro de Defensa, por otra parte, dijo que “tenemos un hospital de alta complejidad reubicable, con una gran cantidad de camas, con posibilidad de hacer terapia intensiva en el lugar” y sostuvo que entre los recursos también cuenta con "instalaciones de campaña, más pequeñas, de atención primaria”. “Pusimos a disposición la sanidad militar, tenemos tres hospitales militares en la ciudad, también en Mendoza, Córdoba y Salta, en Bahía Blanca. Y estamos trabajando con el equipo de Salud”, destacó.

Rossi afirmó que “estamos fabricando alcohol en gel en el laboratorio de las Fuerzas Armadas”, como parte de las acciones que lleva adelante la cartera a su cargo.

Chaco cerró fronteras

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dispuso anoche el cierre de las fronteras de esa provincia para prevenir el avance del coronavirus, al tiempo que la Policía recorre las calles para evitar grandes aglomeraciones urbanas y que se respete la cuarentena para los afectados.

Capitanich informó que allí hay 12 casos por esta enfermedad que se inició en China, de los cuales seis son importados, cinco por contacto estrecho y uno probable de circulación viral.

Este último, se trataría de una médica chaqueña que sostuvo que es el “primer caso autóctono” de coronavirus que se registra en el país, mientras autoridades locales evalúan la posibilidad de que exista “circulación viral” en la provincia. La profesional Gabriela Muñoz, que tiene 46 años y es jefa de Consultorios Externos del Hospital Perrando, de Resistencia, es uno de los nuevos casos informados en Chaco el lunes y dijo que no mantuvo contacto con personas infectadas o que hayan viajado al exterior, aunque sí con pacientes con problemas respiratorios.



“Creo que soy un caso autóctono. No viajé a ningún lado ni estuve en contacto con ninguno de los casos que dieron positivo en Chaco”, explicó Muñoz en diálogo con el canal Todo Noticias (TN). La médica indicó que estuvo en el hospital por última vez en el hospital el 9 de marzo pasado y le llamó la atención la presencia de tres pacientes con estado febril y dificultades respiratorias, aunque no fueron atendidos por ella. “No sé cuándo me contagié coronavirus ni quién pudo haberme contagiado”, indicó la doctora.