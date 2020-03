Humahuaca. Dos turistas colombianos cumplían cuarentena en una casa rodante

Esta mañana mientras el personal policial realizaba un recorrido en el barrio Medalla Milagrosa de la localidad de Humahuaca, una casa rodante permanecía en el lugar con dos personas de origen colombiano por lo que se les solicitó, conforme al protocolo establecido en la provincia, el pasaporte con la fecha de ingreso al país la cual registra su estadía desde el 5 de este mes, habiendo llegado el día 10 a la localidad quebradeña.

En primera instancia, tanto personal del Same como del municipio local se acercó a las personas para reubicarlas y que no estén en la vía pública hasta cumplir las medidas. En tanto, si no presentan signos compatibles con el coronavirus, deberán salir de la provincia según lo establece el decreto recientemente puesto en vigencia.

Cabe aclarar que no presentan síntomas de la pandemia, pero fueron llevados para ser aislados y se los reubico para cumplir con su aislamiento de vida.

ADELANTO.