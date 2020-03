El “lobo” y una licencia obligada

No son vacaciones, el parate por la pandemia del coronavirus obligó a Gimnasia y Esgrima a dejar las prácticas en el predio de Papel NOA.

Sin embargo, quedó claro en el mensaje del cuerpo técnico encabezado por Arnaldo Sialle que no son vacaciones, por lo tanto el preparador físico, Claudio Bóveda, dejó marcada a cada uno la rutina que deberán cumplir hasta el próximo miércoles, fecha tope que puso AFA para ver como sigue la problemática del coronavirus.

Sin dudas que el momento deportivo del “lobo” no permite ningún tipo de pausa, ya que todavía restan muchos conceptos para ajustar por parte del cuerpo técnico que hace dos semanas asumió y en los dos partidos que estuvo los perdió.

Además, estar en descenso directo no es poca cosa, entonces es el momento cuando más trabajo debe tener.

Por otro lado, allegados al club reconocieron que el 90 por ciento de los jugadores se queda en la provincia, un dato no menor porque permitirá al preparador físico supervisar cada entrenamiento.

Igual, son conscientes de que mucho no se puede hacer porque Gimnasia tiene que trabajar en varios aspectos además del físico.

La semana que viene será clave para ver si comienzan a trabajar, en caso de seguir la medida de que no haya fútbol, en grupos, como para ir reforzando los conceptos que “Cacho” Sialle pretende aplicarle al equipo en cuanto a funcionamiento. Todo dependerá de las novedades que surjan sobre la pandemia.