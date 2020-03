Kevin Durant, infectado

El mánager de Kevin Durant, Rich Kleiman, aseguró ayer que "no es demasiado realista" la vuelta del basquetbolista, que la noche de ayer confirmó haberse contagiado el coronavirus, a pesar de la postergación de la NBA estadounidense por esta pandemia. "Desde mi punto de vista no es algo demasiado realista y ni siquiera hemos tratado el tema. Parecía claro para todos que Durant no iba a jugar esta temporada antes de que sucediese todo esto y ahora, tal como están las cosas, es difícil predecir nada que no sea el día a día", afirmó el empresario. "Creo que Kevin está buscando el espacio que necesita para seguir con su rehabilitación, pero con estas nuevas reglas es difícil", aseguró. Durant se encuentra en pleno el proceso de recuperación de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió durante las pasadas finales de la NBA entre los Warriors y los Raptors, y ahora se le sumó el contagio de coronavirus.

"Manu" Ginóbili

El exjugador de básquet del seleccionado argentino y de San Antonio Spurs de la NBA, el bahiense Emanuel Ginóbilli, grabó un video que lo subió en su red social de Twitter donde le pidió a la gente que se quede en su casa como así también las medidas de prevención ante el coronavirus. "Les dejo este mensaje para recordarles un par de cositas que seguramente ya escucharon y leyeron en muchos lugares; primero lávense muy bien las manos, no se toquen la cara en lo posible y si tienen que estornudar o toser, en el pliegue del codo", dijó Manu a través de su cuenta de Twitter. El exbásquetbolista, campeón olímpico con Argentina en Atenas 2004, dijo también que "es fundamental quedarse en sus casas, el distanciamiento social es fundamental porque este virus, esta enfermedad, se contagia muy fácilmente y aun sin tener síntomas". "Entonces poder pensar que vos, que tus amigos, que en este asado no va a pasar nada, en este cumpleaños no va a pasar nada y algunos de ellos tienen ese virus, te lo pasa a vos, a tus papás, a tu abuelo. Y ellos sí la pueden pasar mal‘, agregó.

Indicó además que "si son muchos haciendo eso el sistema de salud puede colapsar porque se contagiaría mucha gente en muy poco tiempo y gente que necesita ayuda".