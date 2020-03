Agredió salvajemente con un palo a su vecina

Una joven madre fue brutalmente agredida por su vecino, que ciego de la ira, la golpeó con un palo en diferentes partes de su cuerpo, luego que ella intentara separar a dos perros en una pelea.

Tras las averiguaciones del caso, se supo que el iracundo hombre de 50 años será imputado en las próximas horas por lesiones leves y amenazas, agravadas por la condición de la víctima, en una situación de violencia de género.

Además, se le fijará una restricción perimetral para que no se pueda acercar a la madre de 21 años, víctima de los ataques.

El terrible hecho sucedió el fin de semana pasado en un sector de las 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero, cuando una mujer decidió salir a ver lo que ocurría con su mascota en la puerta de su domicilio. Allí observó que el perro de su vecino lo tenía sujetado del cuello, por lo que decidió intervenir para buscar su liberación.

Grande fue la sorpresa de la mujer cuando su vecino, en vez de ayudarla para lograr que los perros se soltaran, con un palo comenzó a golpearla a ella en la espalda.

La hermana menor de la joven madre decidió intervenir, relataron, pero también corrió con la misma suerte de recibir golpes por parte de este irascible hombre.

La mujer relató sobre el violento episodio que sufrió que "el perro agarró a mi perra y la estaba matando. No sabíamos que hacer y solo empezamos a estirar a los perros para que se separen. Hasta que vi a mi perra mal y entones le di una patada al perro. Ahí fue que este hombre me agredió, me golpeó con un palo de escoba y como se rompió de tantos golpes, me golpeó con otra cosa. No pude defenderme, me venció a golpes y caí al suelo, donde siguió golpeándome. Mi hermana intentó ayudarme y este hombre también la golpeó", recordó aún atemorizada la joven de 21 años.

Al día siguiente, la mujer decidió ir al hospital por el dolor que le causaban los hematomas, tras los golpes que recibió y radicar la denuncia al hombre por su ataque.

Pero lejos de calmar al iracundo hombre, siguió insultándola y amenazándola por lo sucedido, gritándole mientras "agitaba un machete", comentó la mujer.

Luego de las averiguaciones del caso, se supo que desde la Fiscalía de Alto Comedero tomaron cartas en el asunto, haciéndole conocer causa de imputación al hombre y estableciendo una restricción perimetral para proteger a la denunciante, que igualmente aclaró sentirse muy asustada por la situación que vivió, además de las amenazas que recibió en estos días.