Disminuyó la circulación en la zona céntrica, no así en las ferias

La ciudad se vio ayer diferente, con muy pocos transeúntes circulando por las calles, con restricciones para el ingreso a los supermercados y otros comercios. Mientras que en la zona de la exterminal, el panorama era totalmente diferente, por lo menos hasta el mediodía.

Había quienes se dirigían a sus puestos laborales utilizando barbijos y adultos mayores que hacían cola en las puertas de los cajeros de las entidades bancarias, acompañados por una fuerte presencia policial, tanto en cajeros, supermercados, plazas y puntos de la ciudad.

El Tribuno recorrió ayer diferentes espacios de la capital pudiendo comprobar que había disminuido el flujo de personas que normalmente se ve en la plaza Belgrano, en el mercado de la calle Alvear, el parque San Martín y otros espacios verdes.

También se notó una baja en la circulación de vehículos particulares. En tanto que, en las diferentes líneas de colectivos, los choferes lucían diferentes, ya que tenían puesto barbijos y guantes. En el interior del ómnibus había pocos pasajeros sentados de forma intercalada y con casi todas las ventanillas abiertas.

Esta fue la respuesta que se vio con la aplicación de un protocolo más riguroso de prevención del coronavirus, tras la confirmación del primer caso en la provincia.

Y es que la escala de un brote de este virus, depende de la velocidad y la facilidad con que se transmita de persona a persona. Aunque las investigaciones apenas comenzaron, los científicos calcularon que cada persona con el nuevo coronavirus podría infectar de 1,5 a 3,5 personas si no se toman medidas de contención eficaces.

En este sentido, en pocos meses la infección se diseminó rápidamente y, avanzado el corriente mes ya afectó a 146 países en el mundo con más de 164 mil casos confirmados.

Farmacias sin alcohol en gel

Durante el recorrido, se pudo observar también que en las farmacias y los supermercados, el escenario era diferente porque se vio mucha gente haciendo fila, algunos respetando la distancia de 1 metro para resguardar la salud de cada uno. Asimismo, los efectivos de seguridad de cada casa comercial se encargaban de hacer cumplir el metro de distancia, sin embargo, la gente volvía a amontonarse.

Subiendo la calle Belgrano, la principal de San Salvador de Jujuy, en una farmacia se vieron varias personas esperando ingresar al comercio, que exhibía claramente, como muchos de los rubros, que no disponían de alcohol en gel y barbijos. También, se notó molestia entre algunos clientes que esperaban ingresar a un supermercado, debido a que, según señalaban las personas, no respetaban la distancia.

En las guardias de los hospitales públicos de la provincia, apuntaron que en la mayorías de los casos, las personas se acercaban únicamente por urgencias. En tanto que en el shopping de la ciudad, se notó una disminución en la circulación de personas. Sin embargo, en ferias ubicadas en barrio Alto Comedero, pareciera que aún no experimentaron cambios por la pandemia del coronavirus y mantuvieron una importante afluencia de clientes.

En el caso de los diferentes barrios de la ciudad, se registró un escaso movimiento de personas que, en su mayoría, sólo salían a realizar compras necesarias a las despensas de su zona. Otros aprovechaban unos minutos para pasear a sus mascotas.

Terminal con baja demanda

Mientras tanto en la terminal de ómnibus "General Manuel Eduardo Arias", según señalaron los empleados de las boleterías, desde hace días viene en bajada la demanda de viajantes, debido a que son varias las familias que optan por suspender sus viajes. En este contexto, desde las 00.00 del viernes se paralizará totalmente la circulación de micros de larga distancian en todo el país, además de aviones y trenes. Por lo que habrá severos controles en las rutas para desalentar el turismo interno. "A medida que esta situación se acrecienta, la gente toma las medidas de prevención y no sale de su casa. Calculo que en estos días será conveniente que las líneas no circulen, debido a que al no viajar nadie, el costo de la unidad es el mismo, haya o no viajantes", dijo el operador Antonio Vacaflor.

Mientras que, en otra ventanilla, indicaron que en los últimos días hubo cancelación de boletos con destino a Córdoba y Buenos Aires, "tras las medidas determinadas desde Nación. Muchas personas compraron boletos para viajar a Salta y no pudieron concretar el viaje porque la terminal suspendió su servicio", sostuvo la operadora Sabrina Ajalla.