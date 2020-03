Ocho provincias blindadas para evitar la propagación

Las provincias de Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Mendoza, Salta, Misiones y Tierra del Fuego decidieron aislarse y cerrar sus fronteras para intentar evitar la propagación del coronavirus.

Desde la 00.00 de este miércoles, el Gobierno de Jorge Capitanich decidió el aislamiento domiciliario obligatorio de toda la provincia de Chaco para interrumpir la circulación viral, después de un caso de contagio por un contacto "no estrecho".

"La provincia amaneció completamente paralizada. No se mueve nadie. Sabemos que esto va a tener una incidencia en la economía, pero lo hacemos para resguardar la vida de los chaqueños y en línea con las recomendaciones de los expertos", dijo a NA un estrecho colaborador de Capitanich.

Señaló que Chaco está en la etapa de mitigación, por lo que se decidió restringir el acceso y salida de la provincia para cualquier persona, con el cierre total de las nueve fronteras con el resto de las provincias.

La policía está instrumentando un operativo para restringir la circulación de personas en cada localidad de la provincia: a quien esté en la calle se le pedirá que regrese a su casa.

Gloria Zalazar, ministra de Seguridad y Justicia del Chaco, explicó que se procedió al arresto domiciliario de 27 personas que no cumplieron con el aislamiento obligatorio requerido ante la pandemia del coronavirus.

En tanto, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunció este miércoles el cierre de la frontera con Chaco, donde se registran 12 casos confirmados, dos con antecedentes de viaje, 9 por contacto directo y uno de una persona que trabaja en el lugar donde se confirmaron casos. También el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció a través de las redes sociales el cierre de la frontera con Chaco.

"Acabo de ordenar el cierre de nuestra frontera con la provincia del Chaco, medida que tiene como prioridad la prevención en resguardo de los santiagueños. Les pido a todos los que no están realizando una función esencial, se queden en sus casas. Tomemos conciencia", escribió Zamora en su cuenta de Twitter.

Después de la confirmación del primer caso de covid-19 en Jujuy, el gobernador Gerardo Morales suspendió el trabajo de la administración pública hasta el próximo miércoles y dispuso el cierre de todas las fronteras de la provincia, además de agravar las multas por desobedecer las medidas dispuestas anteriormente por el Comité Operativo de Emergencias.

Este martes, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció también en su cuenta de Twitter que toda persona que ingrese a la provincia a partir de este miércoles, tiene la obligación de quedar en cuarentena por catorce días.

La medida rige tanto para extranjeros, nacionales argentinos o residentes en la provincia, que llegue a Mendoza por cualquier medio de transporte y por cualquier paso limítrofe. El blindaje de Mendoza entró en vigencia este miércoles a las cero horas y en principio regirá hasta el próximo miércoles 25 de marzo.

También en Salta y tras darse a conocer el primer caso de coronavirus, el gobernador Gustavo Sáenz ordenó el cierre de los shoppings, escuelas y prohibió la permanencia en lugares públicos en todo el territorio provincial, como así también el ingreso y egreso de la provincia.

Por orden del gobernador Oscar Herrera Ahuad, la Policía de Misiones controlaba este miércoles todos los acceso a la provincia.

Control de precios

Luego de la advertencia presidencial de “perseguir” a quienes aumenten precios en forma desmedida, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y la AFIP salieron ayer a realizar operativos de control y labraron actas por diversas “maniobras especulativas”. Según se informó, se efectuaron verificaciones en empresas productoras y comercios para supervisar el cumplimiento de precios y el abastecimientos de productos esenciales. “Vamos a perseguir al que aumente indebidamente los precios”, alertó durante esta semana el presidente Alberto Fernández, ante la denuncia de desabastecimiento de algunos artículos para enfrentar la pandemia del coronavirus y por subas desmedidas.

El Ministerio de Desarrollo Productivo indicó que “se labraron actas en el marco de la Ley 20.680 de Abastecimiento como del Código Penal respecto a prácticas especulativas” sin detallar cuales fueron las empresas en infracción. El informe oficial señala que los controles que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, estuvieron a cargo de los fiscalizadores de la Secretaría de Comercio Interior, quienes verificaron que no haya aumentos de precios y el stock de productos.

El campo aún sigue

El coronavirus como pandemia todavía no afectó demasiado el nivel de actividad del campo argentino, donde trabajan miles de personas que sí cambiaron sus rutinas para incorporar más prácticas de higiene y prevenir así el contagio del temible covid- 19. La gente del campo no practica demasiado el aislamiento en época de cosecha, confiaron analistas del sector.

Una encuesta que publicó ayer Infocampo, realizada por Instagram entre productores que siguen el sitio, arrojó que la situación sanitaria todavía no afecta mucho al campo, aunque gran parte de los participantes admitió que debió modificar rutinas. Los veterinarios, por su parte, contaron que tienen clientes que suspenden visitas a los campos, salvo que sean urgencias. En tambo, particularmente, no hubo demasiados cambios hasta ahora. “Hasta el momento no me afecta, pero se complicaría si se suspenden los remates y ferias”, advirtió una ganadera, mientras que una productora agropecuaria de Bell Ville señaló: “En el campo están mi hijo y un empleado. Las medidas que tomaron son desinfectarse con cloro, lavarse las manos muy seguido y tratar de ir lo menos posible al pueblo”.