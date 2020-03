Purmamarca empezó a cumplir con la cuarentena

Luego de las medidas anunciadas por el Gobierno de la Provincia tras la confirmación del primer caso de coronavirus, la localidad de Purmamarca empezó a cumplir de forma estricta la cuarentena y desde las primeras horas de la mañana de ayer los espacios públicos y las calles se vieron vacías como así también no se permitió el ingreso de turistas al pueblo.

La tierra de los siete colores se vio de una manera diferente, como no se veía hace mucho tiempo. Cumpliendo con las medidas preventivas los puestos de ventas de artesanías no se colocaron alrededor de la plaza 9 de Julio, los turistas no estuvieron en los miradores ni circuitos turísticos y los vecinos no salieron a las calles, salvo para hacer las compras esenciales y regresar a los hogares. De esta manera el pueblo acata la cuarentena y las medidas emitidas por el Gobierno provincial.

Desde las primeras horas de la mañana el personal de la Seccional 57º realizó controles estrictos en 3 puntos del pueblo para no permitir el ingreso de turistas, solo se permitió el acceso a los residentes del lugar y a los proveedores de insumos.

La jefa de la comisaría local, Fabiola Bracamonte, detalló que los controles se ubicaron en el paraje conocido como La Hoyada, en el ingreso al casco céntrico y en el acceso norte de la comunidad de Chalala.

Los efectivos explicaron a los turistas la situación epidemiológica por el coronavirus y las medidas adoptadas ante ello, la mayoría de los turistas era de Buenos Aires y Córdoba, estaban de retorno desde la localidad de Tilcara y expresaron al personal policial su deseo por conocer el cerro de Siete Colores y Salinas Grandes, pero la postura de los efectivos fue firme en todo momento y no se permitió el ingreso.

Durante la jornada no se registraron inconvenientes, ya que los visitantes comprendieron las recomendaciones y siguiendo las instrucciones policiales giraron con sus vehículos para retormar su viaje de regreso.

Hotelería y transporte

El movimiento de la terminal de ómnibus fue nulo en las primeras horas de la mañana, cerca del mediodía se notó la presencia de turistas con maletas y mochilas que por recomendación de hoteles y hostales, ya se encontraban solicitando pasajes para volver a sus lugares de origen.

El movimiento interno de vecinos hacia otros lugares fue casi nulo, salvo el caso de las personas que asistieron a trabajar, aunque las frecuencias de colectivos fueron reducidas.

Los locales comerciales de venta de insumos de primera necesidad informaron que no hubo desabastecimiento en estos días y que están reponiendo mercadería; sí se registraron faltantes de alcohol y alcohol en gel.

Los hoteles y hostales cancelaron las reservas, de acuerdo a la disposición provincial y están recomendando a turistas volver a sus sitios de origen o bien cumplir estrictamente con la cuarentena.

Cabe mencionar que durante la mañana el municipio realizó desinfecciones en la plaza 9 de julio, limpieza de calles y entregó notificaciones informado acerca de nuevas disposiciones.

Nuevas disposiciones

Cerca de las 11 se reunieron los representantes del Comité de Emergencia Municipal de Purmamarca. Tras el encuentro y lo conversado ante el relevamiento de la situación del pueblo por las medidas, el Ejecutivo municipal emitió un decreto con disposiciones generales para la jurisdicción: queda prohibida la venta de artículos que no sean de primera necesidad, además los comercios no podrán hacer remarcación de precios y cada local deberá hacer respetar la distancia de un metro por cada persona. Los locales gastronómicos podrán permanecer abiertos hasta las 22 y la recolección de residuos será los lunes, miércoles y viernes.