Registran venta de alcohol en gel adulterado en Jujuy

Por Luis Caraballo

Ante la situación de extrema preocupación y prevención que despertó la emergencia sanitaria por el brote del covid-19, la demanda de alcohol en gel se incrementó notablemente.

La adulteración de alcohol en gel puede causar irritaciones graves. Ante la falta del producto, el lavado de manos es igualmente efectivo.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, indicaron que se registraron casos de venta de este producto adulterado en la provincia.

En muchas farmacias se indica desde los mostrados que no hay en disponibilidad de alcohol en gel y que no saben cuándo llegará. Por ello, la elaboración casera y la búsqueda de alternativas es lo que lleva a la gente a hacer esa compra informal sin tener en cuenta los riesgos que puede tener.

Inclusive, muchas personas recurren a la venta de artículos en los grupos de compra-venta que hay en las redes sociales (principalmente por Facebook y WhatsApp) sin tomar conciencia sobre las condiciones que tienen que tener estos artículos de salud al no ser adquiridos en los espacios habilitados para su comercialización.

La titular de la entidad que nuclea a los farmacéuticos, Claudia Martino, en diálogo con El Tribuno de Jujuy recomendó que "cuando compren alcohol en gel o cualquier desinfectante verifiquen que tenga rótulo y que sea de marca reconocida. Si no, que sea con rótulo que especifique el laboratorio y dirección técnica porque está saliendo una cantidad de vivos vendiendo cualquier cosa y el problema es que no sabemos si tiene efecto desinfectante o si nos puede llegar a lastimar la mano. Cuando no son de laboratorios verificados, corremos el riesgo que nos arruine la piel y que no nos desinfecte", sostuvo.

"Sabemos que hay un montón de gente que está haciendo alcohol en gel y lo hacen de forma casera. Recomendamos que no hagan alcohol en gel casero ni medicamentos caseros porque no sabemos que efectividad puede tener y que tampoco compren alcohol en gel que no sea con un rótulo y especificaciones con todas las normas que tiene que cumplir, porque puede salir de cualquier lado y en el peor de los casos que no sea efectivo y que nos irrite la piel", añadió la profesional farmacéutica.

Desde ese colegio recuerdan que los productos de alcohol sanitario únicamente pueden ser vendidos en lugares que cuenten con habilitación previa de distintos organismos de control. En tanto que los almacenes de barrios también pueden vender estos artículos de higiene, mientras cuenten con rotulación pertinente y sean de marcas reconocidas, manteniendo el precio que está establecido, según lo indicó el presidente Alberto Fernández al congelar su valor retroactivo al mes de febrero.

"Si no es de un laboratorio habilitado y no cumple con las normas de bioseguridad y limpieza, puede ser que nos traiga una alergia en la piel. Y ahí sí se tiene que ir al médico y nos podríamos contagiar de algo. Pueden comprar alcohol en gel en las farmacias o en los supermercados habilitados para vender alcohol", resaltó la titular del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy.

Se recuerda que ante la falta de stock del alcohol en gel, el lavado de manos constante con agua y jabón también es efectivo para prevenir la propagación del coronavirus.

Atención en horarios habituales

La Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa), entidad que nuclea a más de 200 farmacias en el país, informó ayer mediante un comunicado que no restringirán el horario de atención para los adultos mayores. En tanto, recomiendan que vayan por la mañana temprano o manden un familiar para realizar la compra. Es que ante las versiones que se daban por ser considerados un grupo de alta vulnerabilidad para la enfermedad, se iban a cerrar los centros de compras de alimentos y medicamentos específicamente para que únicamente los adultos mayores hagan uso del espacio exclusivamente.

“Se recomienda dar prioridad a los adultos mayores que concurran a las oficinas farmacéuticas para que permanezcan en el establecimiento el menor tiempo posible para los casos que no cuenten con personas que puedan ir a las farmacias en busca de sus medicamentos, productos médicos y demás insumos farmacéuticos que requieran”, detalló la entidad que nuclea a farmacias. En tanto, la titular del Colegio de farmacéuticos de la provincia indicó que “se aconseja que sea por la mañana y temprano, porque cuando uno abre la farmacia es más limpia que en cualquier otro horario. Pero en realidad, tampoco podemos condicionar a los médicos y a todos porque hay gente que necesita medicamentos urgentes. Se les recomienda que vengan en horas de la mañana”, dijo Claudia Martino.

Además, sugirió que no vengan ellos y que si tienen un pariente o un nieto que haga el trámite, que ellos se queden en la casa, sostuvo la titular del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy resaltando que “no hay limitación de horarios, ni atención especial a determinados grupos, lo que sí, recomendamos que vengan por la mañana temprano ya que a la noche es muy complicado”, añadió Claudia Martino.

Sigue el faltante

La situación por el faltante de barbijos, alcohol en gel y alcohol etílico en farmacias de la provincia sigue siendo crítica. A la fecha, únicamente se pudo observar que la provisión del alcohol líquido fue repuesta, pero la presentación en gel no llegó.

La situación parece ser dispar tanto en el interior como en las farmacias de capital ubicadas en el centro y en los barrios. Cabe aclarar que hasta el momento no hay un límite de compra cuando estos productos llegan para su reposición; los mismos deben comercializarse al mismo precio que costaban el mes pasado. En tanto cabe resaltar que el uso de barbijos es recomendable para aquellas personas que integran grupos de riesgo, como los adultos mayores y con dificultades respiratorias.