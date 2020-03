"La Ley de Cupo Femenino es una lucha ganada muy importante"

Integrantes de la banda de rap Awka Nuna conformada por mujeres y disidencias visitaron Jujuy durante una gira por el norte del país. La creadora de la formación, la jujeña Huayra Awka, y Amarú, una de sus integrantes, charlaron con El Tribuno para brindar detalles sobre la trayectoria de la agrupación que nace del underground jujeño y actualmente se desarrolla profesionalmente en la ciudad de Córdoba.

¿Cómo surgió la banda?

Huayra Awka: En noviembre de 2017, nace acá en la provincia de Jujuy este proyecto, el 28 en la marcha de "Ni Una Menos". Primero estaba con otra chica Febe y surge porque me di cuenta que no había mujeres en la escena del hip hop, así que como yo escribía temas (aunque no los compartía) decidí empezar a difundirlos, se nos abrieron muchas puertas, estuvimos cantando con varias bandas importantes de acá como 12 Pesitos Dub o Melodía Rebelde. Después fui para Córdoba, ahí la conozco a Amarú en la Facultad de Teatro de la Universidad Nacional de Córdoba y a otras dos compañeras, Maga y Sabrina.

¿Cómo definirían al grupo?

Huayra Awka: Somos una banda de rap de mujeres y disidencias, antipatriarcal. Hacemos nuestras letras. Nuestra esencia es poder decir lo que muchas mujeres no pueden decir, ser la voz de los sin voz. Queremos visibilizar la cruda realidad que viven las mujeres y disidencias en el mundo, desde los femicidios, transfemicidios, también la reivindicación de los pueblos originarios, hasta la pobreza. Amarú: Creemos que la lucha está en el arte. Queremos acaparar todas esas cuestiones porque el feminismo es bastante amplio. Nuestro objetivo es poder decir, tomar la palabra y compartir nuestro pensamiento. Y esperamos no ser las únicas, queremos que cada vez seamos más mujeres y disidencias que toman la palabra y también los escenarios que por muchos años nos fueron negados.

¿Qué opinan de la Ley de Cupo Femenino?

H.A.: La ley garantiza un cupo del 30 por ciento a mujeres en grillas artísticas pero creemos que debería ser más. Está buenísimo porque es una lucha ganada ya que desde hace años se viene luchando por eso. Hace un tiempo estuve en San Juan en la propuesta llamada "Sonora", un encuentro de mujeres compositoras y trabajadoras de la música y pude comprobar que es impresionante la cantidad de mujeres compositoras que no son llamadas, ni consideradas en absoluto porque son mujeres, porque no creen en las mujeres. Por eso la Ley de Cupo es un derecho ganado muy importante. Aunque tendría que ser más.

¿Qué actividades realizaron durante su gira?

A: Estuvimos en Tucumán hace un par de semanas, organizamos un encuentro de mujeres raperas que salió hermoso. Estuvimos en Humahuaca y Tilcara, ahí nos cruzamos con Eli Suárez, líder de Los Gardelitos, y salió un tema con él, fue una gran experiencia.

¿Y qué nos pueden decir de sus próximos proyectos?

El 8 de marzo tocaremos en la plaza Belgrano por el 8M, recordando el Día Internacional de la Mujer convocadas por la multisectorial de mujeres. Además, estamos grabando nuestro primer EP con un sello discográfico de Córdoba. Y vinimos al norte también con la idea de encontrarnos con nuestras raíces, con nuestra esencia, con lo que viene de atrás y también para recoger imágenes de los paisajes jujeños que serán parte de un videoclip del que sería nuestro primer corte llamado "Kawsaq Ancestras" ("Viven Ancestras"). Así grabamos en el Hornocal y en la Garganta del Diablo. Esperamos que el material y el vi