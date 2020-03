"Los emprendedores de nuestro país tienen el cuero muy curtido"

-¿Qué podrán escuchar quienes asistan a la charla que brindará en el teatro Mitre?

Hay un par de consensos sobre la situación respecto a las pymes en nuestro país. Esos consensos son básicamente que las pymes representan el motor de nuestra economía, no es una novedad decir que más del 50% del producto de nuestro país y que el 70% de los puestos de trabajo son aportados por las pymes. Tampoco estamos diciendo nada nuevo cuando aludimos a la situación tan compleja por la que estamos atravesando por la situación del descenso del consumo en los últimos años.

El planteo que hacemos con experiencia DOM "Diferencial o Muerte" es qué podemos hacer desde cada una de esas empresas que en realidad, muchas veces ni siquiera son empresas de 60, 70 o 100 empleados, sino que son empresas que tienen 1 o 2 empleados y, en algunos casos, hasta son expresiones económicas de autoempleo. Todo ese entramado y ese tejido económico, es el corazón de la economía en nuestro país.

Teniendo además una situación de complejidad adicional en donde no podemos comparar una pyme de Jujuy con una de Río Gallegos, si bien, la denominación común es que todas son pymes, esas expresiones económicas son muy distintas en función del ámbito en el que se desenvuelvan. Con ese punto de partida, diseñamos un evento llamado experiencia DOM y lo que pretende es entregar durante cuatro horas de trabajo, herramientas y conocimientos concretos.

No es un evento inspiracional, no es un evento testimonial, donde la gente tiene que ir a escuchar el éxito de otros a partir de una idea genial que tuvieron. Se trata de poner en un común denominador, cuáles son las acciones concretas que desarrollan aquellas empresas y emprendimientos que sobreviven en el tiempo a todas las dificultades que tienen que enfrentar y no solo eso, si no que crecen y perduran. Somos tres speakers (oradores) de la escuela de negocios que dirijo y en un escenario es estar todo el tiempo intercalando modelos conceptuales, con prácticas concretas de la gente que está sentada en el auditorio.

El fin es entregar herramientas concretas para que estos comerciantes, dueños de negocios, dueños de una fiambrería o restaurante, un negocio que vende ropa de la ciudad de Jujuy pueda llevarse cuatro herramientas para que las decisiones que tenga que tomar al día siguiente las pueda tomar no sólo con la intuición o con el pálpito, sino con conocimiento.

- ¿Qué hay que hacer para fomentar las pequeñas y medianas empresas?

Los países que tienen mayor ingreso per cápita en el mundo, según el Banco Mundial, se pueden clasificar en 3 categorías: ingresos bajos, medios y altos. Aquellos países que tienen un ingreso de 12 mil dólares para arriba, la economía está fraccionada por las pymes en mayor proporción. Es decir, el 60% del Producto Interior Bruto (PIB) es fabricado, producido y generado por las pymes, con lo cual esto puede ser un poco contraintuitivo pero la realidad es que las pymes son más importantes en los países más desarrollados. Con lo cual, ahí no hay una discusión, sino que la discusión tiene que estar en ¿qué hacemos con esto? El punto es que también vamos a coincidir todos en que la financiación es un factor fundamental, no existe empresa que pueda sobrevivir en el tiempo si no tiene fuentes de financiación, porque para que alguien pueda fabricar y vender algo, necesita capital de trabajo y debe ser financiado por alguien, o sea, bancos.

El tema es que en los últimos años, las tasas de interés que cobraban esos bancos eran absolutamente primitivas o por escasez de financiación, las pymes no podían acceder a esos recursos. Hoy, sí hay un cambio de tendencia que se puede presumir en cuanto a que puede empezar a llegar financiamiento más blando para las pymes, eso es un punto absolutamente imprescindible, necesario, pero tan necesario como insuficiente, porque la financiación por sí sola no alcanza. Si uno financia una empresa que no tiene perspectiva de futuro o, que es deficitaria, o que pierde dinero, todo ese financiamiento va a "saco roto". Lo que hay que hacer es coser ese agujero para que no siga cayendo ese recurso. Y esa costura viene de la mano de otras dos variables que son fundamentales, una de ellas tiene que ver con el conocimiento. Lo que necesitamos hacer es distinguir entre aquellas empresas que necesitan una recuperación -si se quiere-, un rescate, de las empresas que necesitan crecer y tienen un potencial. Y al hacer esa distinción, veremos que el trabajo que hay que hacer con cada una de ellas es distinto. Si se quiere costura fina, ya estamos hablando de una sintonía muy sofisticada que básicamente tiene que ver con el conocimiento y con la construcción de palanca, o sea, las herramientas de clusterización que son dos factores complementarios a la financiación.

Ese es el paquete completo que debe ser impulsado desde el Estado porque la voluntad, el ímpetu, la perseverancia que también muchos economistas refieren como el motor de los emprendedores, es absolutamente necesaria e imprescindible, pero también insuficiente.

-¿Cualquier persona puede tener una empresa?

Detrás de esa pregunta se alojan dos teorías. En el mundo de Management, en la Academia de lo que se llama el "Emprendedurismo", una de ellas dice: "Emprendedor es aquella persona que tiene determinada características innatas, que nació con esas habilidades". La otra teoría dice que no se trata de un emprendedor, sino que se trata de la empresa. Y esta teoría es a la que yo adhiero, "una empresa no es una persona, es un conjunto de funciones a desarrollar, es la posibilidad de generar una oferta diferencial para un público que necesita algo". Nadie tiene éxito por una idea brillante, sino por un sinnúmero de ideas brillantes que se dan sistemáticamente a lo largo de toda una vida. La única posibilidad de que eso ocurra, es que uno cuente con una organización integrada por muchas personas o por una organización que funcione con procesos y no con personas que de manera iluminada generan ideas geniales.

El éxito de una empresa depende del desarrollo de procesos dentro de esa organización, independientemente de las características personales de ese individuo.

Uno se puede encontrar con una persona que sea introvertida, que no tenga gusto por las relaciones sociales, que le guste estar encerrado en su escritorio programando y haciendo software, sin embargo, si esa misma persona se rodea de otras que tengan las características complementarias que por ejemplo: qué se requiere para hacer un desarrollo de venta, tienen un emprendimiento exitoso por delante, con lo cual no se trata de poner el acento en el individuo, sino en cómo hay que hacer las cosas.

-¿Cuál es el secreto para que una empresa perdure en el tiempo?

El secreto es construir una empresa, un emprendimiento o un negocio que no se enamore del producto que fabrica. Cualquier negocio o la escuela de negocio a la que yo dirijo está permanentemente cambiando, porque hay factores externos que lo hacen cambiar. De hecho, la tecnología es uno de ellos. La situación macroeconómica es otra, el desarrollo de la competencia es otra. Todo el tiempo están ocurriendo cosas que hacen cambiar el modelo de negocio. En el sector editorial de los diarios, el modelo de negocio no tiene que ver hoy con la venta de ejemplares, si no con el desarrollo de contenido y la gran pregunta que se hacen los diarios es: ¿Y esto cómo se monetiza? Eso que le sucede a un diario o a una marca de ropa, les pasa a todos.

O sea que tarde o temprano el producto va a cambiar, lo que hay que hacer es tener organizaciones que sean capaces de no enamorarse del producto o de la oferta que desarrollan, sino estar absolutamente abiertos a esos cambios para ver el comportamiento de los públicos objetivos y ver hacia dónde van las tendencias y poder construir sistemáticamente ofertas diferenciales.

-¿Cómo ve la situación de los emprendedores en el país?

Yo me encuentro con que los emprendedores de nuestro país tienen el cuero muy curtido, porque permanentemente tienen que hacer frente a situaciones de estrés de todo tipo. Nosotros nos enfrentamos a una Argentina a variables exógenas, es decir variables que no podemos controlar y que son bastantes más cambiante que en otros países. Los emprendedores que yo me encuentro no tienen muchas veces el conocimiento y lamentablemente no hay posibilidad de perdurabilidad sin conocimiento.

Muchas veces pregunto en mis charlas cómo miden ustedes cómo le va en sus empresas, lo cierto es que si uno no mide la gestión, no puede gestionar. La respuesta en la mayoría de los casos es "no sabemos cómo nos va". O sea, no sé si tengo o no plata en la caja, no sé mi negocio es rentable o no. Hablamos de cómo se mide y qué es la rentabilidad. Yo veo una enorme fuerza de voluntad, de deseo, que es el motor para que cualquier emprendimiento funcione, pero es esencial acompañarlo de conocimiento y ese es el principal desafío que tenemos por delante.