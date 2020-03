El precio de los productos de tocador por las nubes

El aumento de los precios no da respiro. Hoy en día, pasar por un supermercado, un almacén o una farmacia genera una fuerte preocupación y hasta rechazo. Es que lejos de estabilizarse, el rubro de alimentos y bebidas parece no recuperarse y dentro de esta alza de precios, el costo de los productos de tocador parece no tener techo, y hoy un jabón de tocador puede costar hasta 62 pesos.

Se trata de productos de uso diario, que conforman la Canasta Básica Alimentaria y no son reemplazables. Con el precio por las nubes, muchos jujeños se inclinan a las segundas y terceras marcas, un fenómeno que vuelve a ponerse en marcha.

El Tribuno de Jujuy realizó un relevamiento por farmacias y supermercados del centro de la ciudad y advirtió que el avance de los precios de estos productos afecta fuertemente el bolsillo de los consumidores e impacta directamente en el aumento del costo de vida.

Según el último relevamiento del Indec que mide la inflación, el rubro de alimentos y bebidas, que incluye los productos de aseo, subieron un 4,7% en el mes de enero, incluso por encima del costo de vida de ese mes, que fue de 2,3%.

Un shampoo de 400 ml se consigue desde $ 185 hasta $ 274. Obviamente el precio varía según la marca, pero la diferencia entre ellas es de casi $ 100.

El mismo producto en edición familiar (750 ml) de una de las primeras marcas se consigue en las góndolas a $ 465, mientras que un shampoo en envase familiar (1 litro) pero de segunda marca cuesta entre $ 140 y $ 150.

Los envases más chicos de este producto, que contienen 350 ml, se adquieren desde $ 120 a $ 156, de primera marca.

Para el cuidado del cabello, también es necesario el uso de acondicionador o crema de enjuague, pero adquirir este producto también es un dolor de cabeza.

El costo para un envase de 400 ml va desde $ 165 a $ 282, segunda y primera marca respectivamente. Así, para un envase familiar podemos conseguir un enjuague desde $ 140 a $ 495.

Si hay algo que no puede faltar para el aseo personal es el jabón de tocador. Este producto tuvo una fuerte suba el mes pasado, según el Indec, aumentó 3,5% respecto a diciembre de 2019 y acumula un aumento del 250% respecto a enero del 2019.

En las góndolas, este producto por unidad se puede conseguir desde $ 40, el más barato, hasta 63 pesos, con agregado de crema. Es cierto que también pueden adquirirse por packs de 3 unidades y tienen un precio de $ 102 hasta $ 170.

El desodorante antitranspirante también es un producto básico para la higiene personal y fue uno de los artículos que mayor suba tuvo en los últimos meses. En comparación con enero del año pasado, este producto acumula una suba del 210%. Actualmente, un envase de 150 cc se consigue desde $ 130 a $ 171, los de primera marca.

Finalmente, adquirir los artículos para la higiene bucal se volvió un desafío para los consumidores jujeños.

"Yo ahora me inclino a comprar el dentífrico más barato, sino no me da el bolsillo", dijo Ana Mamaní mientras elegía una pasta de dientes en la góndola.

Además de los elevados precios, la diferencia de propiedades que tienen cada uno, es infinita. Ni hablar de la brecha de precios que hay entre unos y otros.

Muchas veces las personas optan por las propuestas más baratas sin importar si tienen las mismas propiedades o resultados a la hora del cuidado de los dientes.

El envase más chico, que contiene 90 gramos, puede costar entre $ 101 hasta $ 148, asimismo, en envase familiar, de 140 gramos, el dentífrico puede costar desde $ 190 a $ 220.

Capítulo aparte son los dentífricos que traen propiedades para la sensibilidad dental o que aportan crema blanqueadora. Este último se consigue desde $ 339 a $ 352 por 70 gramos, mientras que los que combaten la sensibilidad van desde los $ 346 a $ 378, también por un envase de 70 gramos.

El costo de los cepillos de dientes también es un dolor de cabezas. Al igual que los dentífricos existen de todas las variedades que se pueda imaginar. Hay especiales para ortodoncia y de cerdas blandas, medio y duras, para todo tipo de bocas.

Si bien suele ser un producto caro, actualmente es bastante elevado su costo y van desde los $ 160 hasta los $ 440.

Cuidado femenino

Otros productos de tocador que tienen un gran uso, pero que no son incluidos en la Canasta Básica, son las cremas y los perfumes.

El precio de estos artículos subió fuertemente en los últimos meses, tanto que las mujeres dejaron de comprarlos. Incluso en los informe de consultoras privadas sobre la caída en las ventas, aparecen como uno de los productos con mayor declive. Por su parte, las toallas femeninas sí se consideran un producto de necesidad para las mujeres, de hecho, es un artículo que está incluido en el programa “Precios Cuidados”.

La realidad es que su costo es elevado, y si bien el gasto se realiza una vez al mes, requiere un presupuesto. Un paquete de toallas femeninas, de 16 unidades, puede conseguirse desde $ 195 a $ 215, las de primera marca.

Por 8 unidades, los precios van desde los $ 71 a $ 109, también según la marca. Finalmente, el precio de la caja de tampones en las góndolas va desde $ 81 a $ 172 por diez unidades.

También, un envase que contiene 16 unidades, llega a los 225 pesos.

El tema de las marcas

A pesar de que muchos de estos productos se encuentren dentro del programa de “Precios Cuidados”, la suba del dólar y la devaluación de la moneda continúan empujando fuertemente el costo de los alimentos en general y este gran problema de la economía argentina continúa perjudicando el bolsillo de miles de jujeños mes a mes. Es cierto también que las grandes cadenas de supermercados y farmacias constantemente lanzan promociones, no sólo de descuentos, sino también en la forma de pago.

Varias consultoras resaltaron en sus últimos informes el cambio de hábito que hubo en los consumidores, que frente a la crisis económica, se volcaron a las terceras y hasta cuartas marcas.

En este sentido, la Ley de Góndolas aprobada la semana pasada en el Congreso, dará un fuerte impulso a la ventas de estas marcas (segundas, terceras y hasta cuartas), ya que las colocará en la mismas condiciones que a las primeras marcas, no sólo incentivando el consumo sino que también se podrá ofrecer a los clientes una mayor variedad de productos que se puedan adquirir de manera mucho más económica.