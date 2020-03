Resaltan beneficios de la hidroterapia

Por Luis Caraballo

Los trabajos acuáticos como estimulación al sistema nervioso, sanguíneo y muscular del cuerpo, pueden traer muchos beneficios, indicaron docentes en Educación Física.

Durante el embarazo, la hidroterapia puede ayudar a las mujeres que entren en trabajo de parto de manera natural.

La hidroterapia consiste en clases de natación que se realizan en piletas, y son similares a la fisioterapia. Los ejercicios que se realizan dentro del agua pueden ayudar a recuperar zonas afectadas del cuerpo que se pudieran llegar a tener, como ACV o cualquier problema de motricidad. Inclusive para las mujeres embarazas es ideal para la movilidad del cuerpo y flexibilidad de la cadera que ayudará al momento del parto.

El lugar debe contar con una pileta de tamaño profesional con las condiciones especiales para que las personas puedan trabajar de manera acorde. En algunas provincias ya se encuentran como procesos de tratamiento con obras sociales.

En el caso de aquellos que tengan una discapacidad en las piernas, es fundamental que las barras paralelas estén insertas. Otra de las cuestiones que debe contar para su funcionamiento es agua climatizada. Ya que la temperatura puede ayudar a los músculos a descontracturarse.

En diálogo con este matutino, Matías Rondón, docente en Educación Física y en natación especial, comentó que "no es como una fisioterapia, sino que se trabaja también lo emocional. Sirve como una estimulación temprana inclusive en los chicos con síndrome de Down, porque ellos muchas veces se sienten más inseguros en la tierra que en el agua. Ahora estamos hablando de natación, pero falta más inclusión", dijo.

"Los beneficios de la hidroterapia son poder tener la reconstrucción muscular por el sistema nervioso, se activa el sistema circulatorio, dependiendo de una falencia o accidente que tenga la persona, se trabaja sobre ello", indicó el docente que trabaja con hidroterapias.

Cabe mencionar que los balnearios que están en funcionamiento en toda la provincia de Jujuy, tampoco cuentan con las condiciones necesarias y no hay lugares para que se trabaje este estímulo acuático. Las piletas únicamente están acondicionadas para la natación como deporte o esparcimiento.

"Acá no se ve nada de eso, yo hice un curso en Buenos Aires y lo están trabajando gente en Salta y en Tucumán, pero acá no lo están trabajando. Me parece algo muy importante porque es una estimulación que se le hace desde otro punto de vista porque se encara de otro lado", resaltó Matías Rondón pidiendo capacitaciones y más espacios acordes en la provincia.