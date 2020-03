En mayo llega a la Argentina el "Netflix de los deportes"

DAZN, el servicio de streaming de deportes - como una especie de Netflix-, aumentará considerablemente su presencia en 2020, expandiéndose a más de 200 países y regiones, incluyendo Argentina. Esta primera fase de expansión a nivel mundial se trata de un servicio en inglés centrado en el boxeo, basado en una importante inversión de la empresa en el deporte durante los últimos dos años.

El primer evento mundial que transmitirá DAZN será la pelea de la superestrella mexicana del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, próximo 2 de mayo.

Boxeadores como Álvarez y Gennadiy “GGG” Golovkin formarán parte de una sólida cartera de combates premium y de una programación original durante todo el año en el nuevo servicio.

A partir del 2 de mayo, la mayor parte del mundo tendrá acceso a DAZN y a su insuperable calendario de eventos de boxeo”, declaró John Skipper, presidente ejecutivo del Grupo DAZN.

“Consolidar a DAZN como el hogar de los deportes de combate a nivel mundial es solo el primer paso y no hemos podido pensar en una mejor atracción para nuestro evento inaugural que la pelea del “Canelo” Álvarez en la Batalla del 5 de mayo”, afirmó Joseph Markowski, vicepresidente ejecutivo de DAZN, quien supervisará el servicio a nivel mundial.

DAZN, el "Netflix del deporte"

Además de eventos deportivos en directo, DAZN ofrece combates clásicos, competiciones deportivas y programas como 40 DAYS, The Making Of y ONE NIGHT.

Desde su lanzamiento en 2016, se expandió inicialmente a nueve países, incluidos Austria, Brasil, Canadá, Alemania, Italia, Japón, España, Suiza y Estados Unidos, por cuatro continentes.

La aplicación DAZN está disponible en todo el mundo en la mayoría de los dispositivos conectados a Internet, incluidos smartphones, tablets, portátiles, PC y dispositivos de sala de estar como televisores inteligentes y videoconsolas. Los precios por mercado se anunciarán en las próximas semanas.

Para los aficionados que estén interesados en obtener acceso anticipado, la inscripción está abierta en DAZN.com.