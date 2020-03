"La Argentina ya era un paciente con problemas, ahora se complica"

-¿Qué impacto que tiene la pandemia de Covid- 19 en la economía argentina?

-La Argentina ya era un paciente con problemas, si a eso se le suma una situación mundial con la pandemia, se complican todos los panoramas. ¿Qué es lo que está pasando? Todas las expectativas de crecimiento que había a nivel mundial se cayeron al piso. Esto generó una caída de todo tipo de activos a nivel mundial, de petróleo, de acciones, de bolsas, entre otros. Esa caída en las expectativas es lo que generó todo este "parate" que estamos viviendo en estos últimos días. Ahora, ¿Cómo nos afecta a nosotros?. Para nosotros no es para nada una buena noticia. Ya lo estamos viendo en términos de recaudación. Las situaciones que genera el virus, como la cuarentena, que no se pueda salir, que no se pueda comprar, que se suspenda el transporte, son situaciones que tiran para abajo el consumo, que es la economía, y al tirarla abajo, cae con ella la recaudación.

Entonces por un lado, el sector privado va a estar complicado, por ejemplo, un bar o un restaurante que tiene que pagar el alquiler, los sueldos de los empleados, más los impuestos. Y por otro lado, el sector público también se va a ver afectado. Por ejemplo, Jujuy va a recibir menos coparticipación a la esperada, porque con todo esto va a haber una menor recaudación impositiva, porque se vende menos. Si bien esta terrible situación de la pandemia afecta a todos los sectores, tanto el público como el privado, el más castigado siempre va a resultar el sector privado, porque los comercios al ver disminuidos sus ingresos, van a tener complicaciones para poder cumplir con sus pagos.

De todos modos, esta situación genera a la vez que la economía pública se frene. Eso es un problema porque al venderse menos, al moverse menos la economía se recaudan menos impuestos, lo que lleva a las provincias como las nuestras a recibir menos coparticipación y al recibir menos coparticipación van a tener que recortar los gastos del gobierno provincial y ni hablar de los gobiernos municipales.

-En las últimas horas, el Gobierno nacional dispuso nuevas medidas para paliar la situación y traer calma al bolsillo de los argentinos, ¿Considera que son acertadas?

-En principios son medidas positivas, que tratan de movilizar un poco la economía. Toda medida que sea para incentivar la economía es buena. El tema es que nosotros los argentinos venimos con una economía con muchos problemas. ¿Cuáles son estos problemas?. Tenemos un exceso de deuda que se está llevando bastante plata en intereses y que ahora se está tratado de renegociar, pero es un exceso sin una posible solución a la vista, en el muy corto plazo. Y por otro lado, tenemos un Estado con un déficit que se potencia con esta caída de la recaudación. Las medidas son buenas, pero ¿De dónde sale la plata?. Ya venimos con una economía con problemas, el país que gasta más de lo que genera.

-¿Tiene algún número que indique la pérdida económica que representan estas medidas y restricciones?

-No, todavía no hice el cálculo.

En realidad, lo que pasa que es una situación de total incertidumbre. Actualmente nadie sabe si esto va a durar mucho, poco o cuánto. Primero, no sabemos si se va a profundizar esta "cuarentena", por ejemplo que se pare el transporte público, se cierren los negocios, es un panorama incierto en el cual no sabemos qué va a pasar la semana que viene, así que por lo tanto es muy difícil calcular.

Lo que sí está claro es que va a haber una perdida muy grande para el sector privado, en provincias como Jujuy y Salta, que dependen mucho de lo que es el consumo, el comercio y el turismo. Si esto se frena, la pérdida que va a ser importante.

Además los gobiernos provinciales tienen que revisar el tema de los ingresos, porque va a haber menos recaudación impositiva. Los anuncios económicos del Gobierno nacional buscan inyectar dinero en el mercado mediante créditos subsidiados. Esperan ello por un lado que ayude a empresas con problemas financieros y por otro mueva la economía.

-¿Argentina tiene recursos para volcar en la lucha contra la pandemia de Covid-19?

-Siempre hay dinero. Seguramente en este caso lo que se dispondrá es una reasignación de partidas para este año. Por ejemplo se puede pensar en hacer menos obras y destinar ese dinero a la lucha contra el virus, para afrontar esta situación, así que en términos generales Argentina sí tiene dinero.

-¿Se pueden perder puestos de trabajo con eta situación?

-Sí, puede ser una situación. Pero también lo que puede pasar que se corte la cadena de pago porque no hay plata.

-¿Podemos entrar nuevamente en una recesión como la del 2018?

-Sí, en realidad nunca salimos de ninguna recesión. Con esta situación es probable que se profundice en la actividad económica. Es muy probable que se profundice el "parate" económico que viene atravesando Argentina en los últimos años.

-¿Alguna recomendación para los próximos días?

-Al sector privado, que trate de aguantar lo más posible sin cortar cadena de pago ni despedir gente, porque eso tiene un impacto muy negativo para la economía. Si me preguntas ¿qué puede hacer en este caso la economía de Jujuy?. Aconsejo pagar rápido a todos sus