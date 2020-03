"Las vacunas no son solución para este momento, hay que quedarse en casa"

¿Cuán grave es la situación epidemiológica que estamos viviendo en el país? ¿Estamos encaminados en cuanto a las medidas de seguridad?

Estamos bien, pero al situación es grave, la situación mundial ha sido grave, ha afectado a países muy ricos, con muchos recursos, con buenos sistema de salud y nada hace pensar que a nosotros nos va a ir mucho mejor si no hacemos cosas iguales o más agresivas que lo que están haciendo estos países. Es importante tomar medidas ya, lo antes posible y lo más importante es evitar las situaciones que nos expongan al virus, es por eso que la recomendación es evitar las actividades sociales que no sean imprescindibles y guardar en la casa a los adultos mayores, evitando que salgan y estén en contacto con mucha gente.

¿Todos tenemos que hacer este aislamiento y quedarnos en casa?

Toda la gente que no tiene que ir a trabajar debería estar en su casa; no son vacaciones, es responsabilidad civil, que igualmente por ahora no es obligatoria pero sí es una recomendación de distanciamiento social. Ahora, la gente que sí tiene que ir a trabajar porque no está incluida dentro de la resolución, porque no tiene enfermedades crónicas y no tiene más de 60 años, tendrá que cumplir con sus obligaciones. Pero el resto no tiene excusa, tiene que permanecer en la casa y evitar todo contacto con otras personas en el exterior.

¿Por qué es tan importante esta medida?

Es muy importante porque el virus es muy transmisible, entonces una persona que está infectada puede contagiar a otras dos y con esas dos a otras cuatro, y de cuatro a ocho, de ocho a dieciséis y de dieciséis a treinta y dos, y la escala es logarítmica y va aumentando un montón entonces hay que tener mucho cuidado porque se va produciendo esta explosión masiva de infección que después ya es imposible de parar, tal como ocurrió en países europeos, incluso en los que decían que no les iba a pasar como el caso de Inglaterra donde ya están viendo que es imposible frenarlo.

¿Cuán fácil es contagiarse?

El contagio desde el aire no es fácil, porque el virus no está en el aire, pero sí es muy fácil el contagio en el contacto cercano con alguien, cuando una persona infectada te habla de cerca, a menos de un metro porque escupe partículas de saliva que por ahí no se ven, pero que se las puede respirar y con eso se puede infectar, así como se contagia la gripe, pero la media más común de contagio es tocar superficies contaminadas y llevársela a la boca o a la cara, de modo que esa es una de las cosas que hay que evitar.

¿Es más fácil contagiarse coronavirus que una gripe?

Sí, mucho más fácil, tiene una tasa de infección más alta que la gripe, el doble, no tanto como el sarampión, pero es alto el contagio.

La gente que permanece en su casa, ¿qué cuidados debe tener dentro del hogar?

Son diferentes los cuidados para las personas que están en cuarentena porque vinieron desde el exterior que la gente que le estamos pidiendo que se quede en su casa para no contagiarse. En el caso de la cuarentena, la gente se tiene que quedar en su casa, tomarse la temperatura cada 12 horas, dormir en camas separadas, mantener una distancia de un metro con el resto de la familia y lavar bien todos los utensilios, usar una toalla individual, y usar agua caliente para lavar la ropa, porque esa persona puede llegar a tener fiebre y convertirse en un caso sospechoso. En cambio, las personas comunes y corrientes que no han tenido contacto con el exterior, se queda en su casa para evitar encontrarse con algún caso positivo en la calle; esas personas tienen que hacer su vida normal en la casa, lavarse bien las manos, desinfectar los pisos dos veces al día con agua y lavandina, lo mismo que las mesadas y las mesas y lavar la ropa con agua caliente por las dudas, pero en general no hay que hacer ninguna medida diferente a lo habitual.

¿Ante qué síntomas hay que preocuparse y acudir a la guardia?

Los síntomas son similares a los de una gripe común, por eso le pedimos a la gente que acuda a control médico solamente si estuvo en contacto con alguien que tuvo coronavirus o si estuvo en el exterior en las últimas dos semanas, si no tiene ninguna de esas dos condiciones, solamente tiene que llamar a la guardia cuando tiene algo grave, cuando hay fiebre por dos días de más de 38 grados y no mejora, cuando la tos fue empeorando y empieza a faltar el aire, o quizás cuando se trata de una persona adulta o con muchos problemas de salud y se la ve mal es mejor que llame al médico a domicilio. El resto de las personas jóvenes que solo tienen un poco de tos, gripe o resfrío o alergia, es mejor que se quede en su casa porque hoy los hospitales están saturados y es mejor no sobrecargar demasiado la demanda.

¿A medida que baje la temperatura y nos acerquemos al otoño va a haber que extremar los cuidados?

Sí porque en otoño van a haber más cuadros de gripe común, entonces los hospitales además de tener el covid-19 van a tener que atender casos de gripe y no vamos a saber diferenciar cuál es, así que vamos a tener que estar con todas las personas en el hospital un montón de tiempo hasta que podamos descartar una u otra.

¿Es conveniente que los estudiantes que están en otras provincias del país, se trasladen a sus ciudades de origen o es preferible que se queden a donde están?

Posiblemente un viaje de doce horas sea una exposición de riesgo también, en un colectivo, todos encerrados, no sería lo conveniente, igualmente la decisión es individual y no podría decirte qué es mejor o peor. Hasta el momento no hay una restricción, si ellos al volver dicen que han estado en contacto con alguien que es diagnosticado por coronavirus tendrían que hacer cuarentena, o si vuelven de provincias con alto riesgo como por ejemplo Chaco, sino no tendrían que tomar medidas especiales.

¿La aparición de una vacuna contra el coronavirus puede ser una solución?

Hay vacunas que están avanzadas pero no van a ser una solución para este episodio porque van a demorar más de un año en ser aprobadas, así que no podemos confiar en que la vacuna nos va a ayudar en esta situación. Acá lo que nos va a ayudar es que la gente se quede en su casa.

¿Hay que hacerse a la idea de que estas medidas sanitarias van a prolongarse por más tiempo?

Sí, totalmente. Estas son las primeras medidas como para parar la pelota y ver qué va pasando pero si la situación evoluciona negativamente seguramente vamos a tener que tomar medidas más extremas más adelante.