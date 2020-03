"Tengo miedo de salir de casa y no volver más"

Violencia de género, femicidio, frase y palabra que tristemente se van naturalizando en los medios de comunicación. Los números siguen creciendo y pese a las acciones que se concretan, parecen no detenerse.

Los gritos de ayuda cada vez son más, como el caso de esta joven madre de la capital jujeña, que clama por ser escuchada para no ser "una víctima más", como ella misma lo define.

En busca de encontrar respuestas a su reclamo, esta madre de dos pequeños, llegó hasta nuestro diario para relatar su traumática, dura y violenta experiencia de vida, buscando además de ayuda, incentivar a otras mujeres que pasan por esta situación a animarse a hablar.

Esta joven, afirma temer por su vida y la de sus seres queridos, porque su expareja que no solamente la mantiene amenazada, sino que llegó a atentar contra de la casa donde ella convive con sus seres más cercanos.

"Obviamente al comienzo todo es lindo. Comenzaron a pasar los meses y empecé a conocer cómo era el padre de mi bebé. Controlaba todos mis horarios, no quería que saliera a ningún lado, no quería que hablara con nadie. Manejaba lo que son mis redes sociales. Hablaba y se hacía pasar por mí con mi familia. Yo quería ir a mi casa y no me dejaba, me dejaba encerrada", relató la joven sobre los inicios de lo que se convertiría en su pesadilla.

Recordó cómo se sucedieron los hechos, hasta que llegó la separación definitiva: "Le dije que quería separarme porque no soportaba más vivir así. Me peleaba y me iba a la casa de mi familia. Él, todos los días pasaba en moto o en otro vehículo y me atormentaba la vida. En algún momento me sentía resignada y decidía salir a ver qué es lo que quería. Y siempre me decía que iba a cambiar que estemos juntos y me prometía todo. Y conociendo su grado de agresividad y para que no afecte a nadie más esta situación, decidía volver. Hasta que un día realmente dije "basta" definitivamente y ahí comenzó lo peor.

Porque desde ese día vivo un hostigamiento total por parte de él. Llegó muchas veces a levantarme la mano delante de mis hijos. En especial que lo vea uno de mis hijos, al cual él no lo quiere porque pensaba que yo quería estar con mi expareja" y agregó que "me amenazó muchas veces con que tenía artefactos explosivos en mi casa y cuando yo estaba embarazada de 7 meses. En una ocasión me subió a su moto por la fuerza y me dejó tirada en un descampado. Por suerte una pareja me pudo ayudar y me llevaron a una comisaría con 9 meses de embarazo. Luego nació mi hijo y en vez de que mejoren las cosas, todo empeoró. Me tiraba piedras y rompía vidrios de mi casa. Me chocaba el portón. Araba con su auto afuera de mi casa. No le importó ni le importa nada sinceramente. A veces me mandaba a sus amigos para que me hablen con mentiras sobre que se quería matar, pero ellos me advertían que lo que él en realidad quería era golpearme. Él dice que o soy de él o no soy de nadie y eso me aterra, no quiero ser una víctima más de femicidio", dijo la mujer.

Un desesperado pedido de ayuda que se demora



Esta madre de dos pequeños, soltó en la charla con nuestro medio que “estoy aquí porque no puedo vivir así. Quiero vivir en paz. Pero con una persona así que esté detrás de mí no puedo estar tranquila. Yo quiero que todo esto se termine. Realmente pido que se termine esta situación, pero bien, porque siento que todo puede terminar de la peor manera. Y no quisiera que mis hijos me tengan que ir a ver estando yo presa porque me defendí o internada porque me golpeó o muerta. A esta altura, con todo lo que me pasa, me da a pensar que es o su vida o la mía. Sé que estoy decidida a defenderme como sea y a defender a mis hijos”.

Remarcó tener “miedo de salir de mi casa. Siempre que salgo él está siguiéndome o persiguiéndome. Mi miedo es por mis hijos, porque si algo me pasa ellos quedarán solos. Tengo un hijo en común con esta persona, pero a él no le interesa. Yo jamás le negué que lo vea o que esté con él. Pero ahora tengo miedo de ser una víctima más. La verdad que se necesita mucha valentía hablar cuando hay tanto temor.

Hay muchas mujeres que no lo hacen. Y si hablo ahora, es porque necesito ayuda y quiero que todo esto se detenga. No quiero ser una víctima más. Lamentablemente creo que la justicia actúa cuando ya es demasiado tarde. Lo digo por mí, que hasta este momento no me escuchan. O no toman dimensión de todo esto que estoy pasando. La mayoría de las denuncias están en la Seccional 32º del barrio Malvinas y ellos saben muy bien la terrible situación que padezco. Yo necesito que esto pare. Necesito ver a mi familia tranquila y que no tenga que pasar por todo este infierno constantemente, pensando que, si salgo, capaz que no vuelvo a casa. Mi familia tiene ese miedo, que yo salga un día y no pueda volver a verlos nunca más. O que me tengan que encontrar sin vida en algún lugar”.



Finalmente, la joven madre lanzó un pedido a todas aquellas personas que sufren este tipo de situaciones de violencia. “A todas aquellas mujeres que estén pasando por este mismo tipo de situaciones de violencia, les digo que hablen. Que no se callen. Que piensen en sus hijos si es que los tienen. Los niños no tienen por qué pasar por este tipo de cosas y muchas veces somos nosotros quienes les arruinamos las vidas. Porque a veces pensamos que los hombres van a cambiar, pero no lo hacen jamás. Por más amor que prometa, no cambian. Soy una de esas que aceptó eso, porque pensé que él cambiaría, pero no lo hizo y no lo hará. Les digo a esas mujeres que no bajen los brazos, que no se rindan. Que está lucha que estamos teniendo o que yo tengo ahora, se va a terminar. Y espero algún día poder vivir en paz”.

Sobre las denuncias

La joven manifestó que “muchas veces le pedí ayuda a su familia, pero jamás me hicieron caso. Él dice que, si llega a caer preso o detenido, entra y sale, y yo sé que es así porque su familia tiene conocidos en la Policía. Yo creo que por eso mismo a mi caso no le dan importancia. Y tengo miedo de ser una víctima más. De ser una más” y apuntó que “debe tener más de siete denuncias mías en los últimos meses. Pedí protección para mis hijos y mi círculo, pero no pasó nada por ahora”.

“Si yo estoy aquí es porque necesito ayuda. Necesito ayuda y la verdad que no sé a dónde dirigirme. Pensé en irme, pero la verdad que es difícil cuando nadie te ayuda o te da una mano. Pienso que, si me voy, él me puede ir a buscar, porque está a ese nivel obsesionado conmigo. Si él es así, ya no va a cambiar. Las personas violentas no cambian nunca por más tratamiento que hagan. Él es así y su papá es de la misma manera. Él busca los problemas, porque parece que le gusta vivir de esa manera”, sostuvo