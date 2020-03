Celebrando San José motivados por la oración y la conciencia de cuidar al prójimo

Hoy Jujuy vive una realidad que con fuerza no eligió tener. Y es que esta guerra, nada secreta contra el coronavirus que ahora nos sigue de cerca, nos convierte en guerreros desde el silencio, nos obliga a una prevención que poco teníamos incorporada. El "me cuido para cuidarte" es ahora la consigna que también nos propone ser cautos en extremo, no sólo para estar a tono con el mundo, sino para crear una conciencia que -por lógica- nos involucra a todos. El mundo, nuestro país, nuestra provincia y cada ciudad de la misma; cambió y busca soluciones temporales para enfrentar lo que está sucediendo. En este marco y para esta ocasión religiosa especial, la conducta que gana tendencia a ser generalizada, entre muchas otras; es la de erigir la tradición con una fe sostenida desde cada hogar, es decir, sin ser compartida desde lo corpóreo, sino a través de una hermandad que, por el momento, necesita distancia.

Por este motivo, la provincia pero sobre todo la comunidad de Perico, hoy vive un día de patronal muy particular, tanto como la excepción a la regla, que tendrá lugar pero desde la cuarentena establecida, justamente, para cuidar del otro. Un ejemplo tangible sobre el "amar al prójimo, como a tí mismo" pero motivado por la oración y la conciencia mutua. Al mismo tiempo, todos. Al mismo tiempo, con la bandera de la fe en alto válida hacia el santo de los carpinteros que hoy desde el silencio, sin reuniones, se venerará. Asimismo, la feligresía tiene la posibilidad de ver misas y todo lo que acontezca en la jornada a través de la televisión local. Ya no es un misterio que celebrar a San José este 19, sea muy extraño. Puede ser que sea difícil entenderlo a priori, pero es mucho mejor prevenirlo; tomando decisiones a favor del bien común. Este año es mariano diocesano y también año mariano nacional por estar dedicado a la Virgen María.

Pasaron cien años de la coronación de la Virgen de Río Blanco y unos cuatrocientos del hallazgo de la Virgen del Valle en la gruta de Choya, en Catamarca. Así, con ese clima se vivió una novena diferente, pero siempre en honor al santo protector de la ciudad tabacalera. No es casualidad, no es porque sí; que este momento tan difícil que a todos nos incluye, se celebre San José bajo la enseñanza de la fraternidad como móvil de unión.

Y, asimismo, el lema de este año es "San José: Patrono de la ciudad, acompáñanos", un pedido colectivo elevado al cielo para que guíe al planeta en éstos tiempos difíciles. "La fiesta patronal es en honor a San José, hoy vivimos momentos de crisis, con todo esto de la pandemia le pedimos a nuestro santo, que nos libre de esta enfermedad" aseguró el padre Germán Maccagno a cargo de la parroquia de la ciudad tabacalera quien no olvidó resaltar la figura religiosa. "Afrontar una situación tan especial como una paternidad que le viene "un poco de arriba', sin él haberlo pensado o planificado; es entender que San José cuidó y aceptó esa vida. Él recibe a María y a ese hijo para, desde la fe, lleva adelante a esa sagrada familia.

"Tenemos que aprender a preservar la vida, en éstos tiempos de matar a los chicos. Si San José hubiera caído en ese error, nos quedábamos sin nuestro Salvador. Nadie es dueño de quitarle la vida a nadie; por más que la vida venga de manera no planificada, sin embargo; desde la fe, San José llevó adelante esa paternidad y educó al niño Jesús" reflexionó.

Así es que se trata de valorar la vida como don de Dios, por su condición de ser sagrada desde la concepción; pero hoy más que nunca resaltándola como un tesoro, pues nuestro deber es el de preservarla en este mundo que está adoptando un diseño nuevo; para que desconocidos o no, a lo lejos, nos hagamos compañía.

Curiosidades sobre “Santo del Silencio”

La solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y Patrono de la Iglesia Universal, se celebra cada 19 de marzo. “En los evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, si no más bien todo lo contrario”, dijo el Papa Francisco sobre San José al comenzar su pontificado en el año 2013.

1.- Por ejemplo no hay palabras suyas en las sagradas escrituras. Él protegió a la Inmaculada Madre de Dios y ayudó a educar al Señor del Universo. Sin embargo, no hay ninguna cita de él en los evangelios. Más bien, fue un silencioso y humilde servidor de Dios que desempeñó su rol cabalmente.

2.- Es una figura importante en los relatos de la natividad en Mateo y Lucas, es incluido en los pasajes que relatan el momento en que Jesús se perdió a los 12 años y fue encontrado en el templo. María aparece varias veces durante el ministerio de Jesús pero José se fue sin dejar rastro.