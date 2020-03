Se postergaron los premios de España Países Bajos y Mónaco

La Fórmula 1 decidió que estas carreras no se concreten en mayo. Ya se había aplazado la jornada inaugural.

La Fórmula 1 confirmó ayer que fueron pospuestos los Grandes Premios de Países Bajos, España y Mónaco debido a la propagación mundial del coronavirus, con lo que se complica aún más el calendario de la competición.

Los aplazamientos de estas citas se suman a la cancelación del Gran Premio inaugural de Australia y a los ya confirmados retrasos de los Grandes Premios de China, Bahrein y Vietnam.

El Gran Premio de los Países Bajos, que volvía al Mundial por primera vez desde 1985, se iba a celebrar en Zandvoort del 1 al 3 de mayo, con la carrera en el Circuito de Barcelona-Catalunya una semana después y el histórico Gran Premio de Mónaco del 21 al 24 de mayo, menciona un despacho de DPA.

"Debido a la naturaleza continua y fluida de la situación de Covid-19 a nivel mundial, la Fórmula 1, la FIA y los tres promotores han tomado estas decisiones para garantizar la salud y la seguridad del personal, los participantes en el Campeonato y los aficionados, que siguen siendo nuestra principal preocupación", confirmó la F1 en un comunicado.

La Fórmula 1 y la FIA continúan trabajando estrechamente con los promotores afectados y las autoridades locales para monitorear la situación y tomarse el tiempo apropiado para estudiar la viabilidad de posibles fechas alternativas para cada Gran Premio más adelante, en este 2020, "si la situación mejora".

La Fórmula 1 adelantó el descanso que suele programar en verano a los meses de marzo y abril, para poder ganar tiempo al calendario debido a la pandemia de coronavirus que ha detenido el deporte mundial y, por ende, el Mundial de F1.

También el rugby

El seleccionado de rugby de Francia podría no jugar y "cancelar los amistosos" que tiene previstos disputar con Los Pumas, en julio venidero, a partir del brote de coronavirus que afecta a todo el planeta.

El propio titular de la Federación Francesa (FFR), Bernard Laporte, consideró hoy que "la cancelación de los amistosos de las giras es una posibilidad. Está muy comprometida", dijo el dirigente en declaraciones que reprodujo la publicación L’Equipe.

"Las Federaciones del hemisferio Sur están comenzando a tramitar con su seguro el costo de las cancelaciones", agregó el también secretario de Estado del Deporte francés.

Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, tiene previsto animar dos tests matches de preparación con su par francés, los sábados 4 en el estadio Padre Martearena de Salta y 11 de julio en el Ciudad de La Plata, respectivamente. A raíz de la pandemia coronavirus, la mayoría de los certámenes oficiales para la temporada ya fueron aplazados. Se trata del torneo Seven de París en mayo venidero, del Mundial Sub 20 de Italia y la clasificación del Seven, a celebrarse originalmente en Chile, en junio próximo.

Golfista fue contagiado

El sudafricano Victor Lange, que compite en el PGA Tour Latinoamérica, se convirtió ayer en el primer golfista profesional contagiado de coronavirus. Lange fue sometido a un control el 15 de marzo, cuando retornó a su país tras participar al inicio del mes en el torneo Estrella del Mar Open, en México, informó la agencia Ansa.

Una nota del PGA Tour refiere que Lange fue sometido al control "por precaución" mientras acompañaba a un amigo a realizarse un estudio médico. Lange, de 26 años y que recibió el resultado en la víspera, por ahora se mantiene sin síntomas del virus pero igualmente ya inició el aislamiento domiciliario. El sudafricano agradeció a los “fanáticos y colegas que, en estas horas” le demostraron cercanía y afecto, mientras que el PGA Tour Latinoamérica avisó a los jugadores y personal que pudieron estar en contacto con Lange en el torneo de México, entre ellos varios golfistas argentinos como Rafael Echenique, Alejandro Tosti, Leandro Marelli y Jorge Fernández Valdez.

Por su parte, el número 1 del ranking PGA, el norirlandés Rory McIlroy, expresó su optimismo en que se pueda jugar el Masters de Augusta en octubre, fecha para la cual fue postergado por la pandemia mundial. “Sería lindo, diferente. Esperemos que esta idea pueda hacerse realidad pronto”, expresó McIlroy sobre el primer Grand Slam de la temporada, que debía disputarse entre el 9 y 12 de abril.

La pandemia también obligó al European Tour a cancelar el GolfSixes, torneo a realizarse en Portugal, y a postergar a una fecha a definir el Made danés. El GolfSixes estaba programado entre el 9 y 10 de mayo, mientras que el Made debía disputarse entre el 21 y el 24 del mismo mes. Por ahora se mantiene el Dubai Duty Free Irish Open, evento del Rolex Series previsto entre el 28 y el 31 de mayo.

Los paralímpicos, también firmes

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, aseguró que los preparativos para los Juegos de Tokio “continúan a buen ritmo” y que están haciendo “todo lo posible para garantizar” su celebración a partir del 25 de agosto, la fecha prevista, a pesar de la pandemia de coronavirus. Parsons afirmó también que están “trabajando en el impacto en las respectivas clasificaciones por las cancelaciones de eventos”.