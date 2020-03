Video: así echaron unos vecinos a los turistas que llegaron a vacacionar en plena pandemia

Los vecinos de la localidad de Pinamar realizaron un corte en la ruta interbalnearia Nº 11 para impedir el acceso a los turistas que se acercan a las playas para pasar el fin de semana largo en medio de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Un grupo de vecinos de la localidad dispuso por cuenta propia un control para inspeccionar si los conductores residen o no en Pinamar. Uno de los automovilistas descendió de su vehículo y mantuvo una gresca con los manifestantes que exigían que no ingresen turistas al partido, para evitar la conglomeración de personas y de ese modo prevenir el contagio del coronavirus.

"No me estás hablando bien", acusó el automovilista. "Si vos no sos de Pinamar tomatelá, la concha de tu madre", le replicó el vecino de la localidad balnearia. "Mostrá los documentos si sos de Pinamar, la puta que te parió", exigió el hombre.

"Qué te crees que sos. Mostrá el documento, andate a tu casa, pelotudo. Pegá la vuelta, forro", incitó otro vecino.

Una larga cola de autos y micros se observaron desde las primeras horas de la mañana de este jueves en los distintos accesos a las localidades de la Costa Atlántica, en medio de las campañas para frenar el arribo de visitantes por la pandemia de coronavirus.

Al igual que el intendente Guillermo Montenegro, el jefe comunal de Pinamar, Martín Yeza, declaró el cierre de bares, boliches y todo tipo de locales comerciales y se sumó al pedido para no recibir turistas este fin de semana. "Todos los días siguen aumentando los controles. No son vacaciones, está todo el país en cuarentena", indicó a través de su cuenta oficial de Twitter.