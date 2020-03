Las muestras de empatía en este momento tan particular que atraviesa el planeta son evidentes y se reflejan en todos los ámbitos.

Por ejemplo, en un comunicado oficial que emitió Gimnasia y Esgrima a través de Facebook, el "lobo" mostró su lado solidario.

El enunciado detallaba lo siguiente: "El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy informa a socios, hinchas y al público en general que debido a la emergencia sanitaria nacional, desatada por el virus covid-

19, pone a disposición del Gobierno de la Provincia de Jujuy y Municipio de San Salvador de Jujuy las instalaciones del estadio ‘23 de Agosto’.

El mismo puede ser utilizado para atención temporal o de aislamiento en caso de que colapsen los centros de salud o de ser considerado por las autoridades del Comité Operativo de Emergencias.

Entendemos, desde nuestra institución, la función social que nos corresponde y hacemos extensiva nuestra predisposición para colaborar en lo que sea necesario".

El presidente del "lobo", la referencia para Fabián López, en comunicación con El Tribuno de Jujuy hizo mención a la determinación que tomó el club.

"No nos tenemos que olvidar que el club Gimnasia y Esgrima fue creado como un club social, entonces no tenemos que apartarnos menos en estos momentos que el problema no es sólo de la ciudad sino del mundo. En este caso he visto que varios clubes han tenido la misma respuesta y bueno, nosotros no podíamos quedarnos afuera", aseguró el dirigente.

Cuando se le consultó sobre qué será de todas las actividades del club "albiceleste" cuando pase esta problemática mundial, el mandamás dijo: "En cuanto a las disciplinas que tenemos en el club va a ser similar a lo que harán tanto colegios primarios como secundarios, se retomará en su debido momento ya que el nivel de competencia que ellos tienen no es tan estricto como el de nuestro plantel de Primera División de fútbol". A lo que agregó: "En nuestro grupo de Whatsapp de los distintos presidentes de la categoría ya se van tirando ideas. Una vez que se produzca el cese de esta cuarentena, mínimamente va a haber por lo menos tres semanas de un trabajo previo en el cual todos los clubes necesitamos esa readaptación para entrar en competencia. Lógicamente estamos analizando todas las suposiciones. Esperaremos a más adelante para ver a que decisión se llega. Peligra la continuidad de este torneo". Recordemos que si bien en este momento que estamos atravesando nada es más importante que la salud y tratar de contener al coronavirus cuando todo regrese a la normalidad, Gimnasia en la Primera Nacional deberá obtener puntos cuanto antes para no sufrir más con el temido descenso.

Por otro lado, Talleres de Perico también tomó la decisión de ceder las instalaciones del "Plinio Zabala" y así ponerse a disposición para la emergencia sanitaria que atraviesa la sociedad en general.

El "expreso" está disputando el Torneo Regional y todavía no debutó en la segunda fase, instancia en donde debe iniciar su participación enfrentando a Zapla cuado el fútbol se reanude.