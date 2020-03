Tolaba: "Ganar los partidos"

Con el objetivo de no perder ritmo físico, el plantel de Atlético Cuyaya continua con los entrenamientos individuales en sus respectivos domicilios. La premisa es volver para revertir el debut con derrota en la segunda fase del Torneo Regional.

El plantel recibió hace unos días un plan de trabajo y los futbolistas podrían volver la primera semana de abril a los entrenamientos.

El fútbol se encuentra detenido por el momento, pero los futbolistas no detienen sus las actividades. Está más que claro que nadie puede salir de sus hogares y la mayoría del plantel, con todo el profesionalismo posible, realizan el plan de trabajo que le otorgó el preparador físico Marcelo García.

Matías Tolaba, jugador titular del "bandeño", dialogó con El Tribuno de Jujuy y se refirió a los entrenamientos que están llevando a cabo todos los jugadores del plantel de cara a la reanudación del certamen que depende del Consejo Federal de AFA.

"Como se sabe no se puede salir a ningún lado, el preparador físico nos dejó más que nada trabajos de gimnasio porque correr y todas esas cosas no se puede realizar", explicó Tolaba al tiempo que agregó "suponemos que esto servirá, cada uno debe entrenar por su cuenta porque si quedamos parados perdemos ritmo nosotros y no será bueno cuando volvamos al campeonato".

Cuyaya comenzó con el pie izquierdo la segunda fase dado que cayó en su visita a Salta ante Deportivo YPF por 2 a 0, "somos consciente de eso por eso debemos mentalizarnos en entrenar para volver lo mejor posible". Asimismo, el entrevistado encontró la falla del equipo: "Tal vez fue el nerviosismo del primer partido, tuvimos dos equivocaciones y terminamos pagando caro".

Tolaba fue autocrítico y apuntó que "Vamos a tener la mentalidad de que si o si tenemos que salir a ganar todos los partidos, no tenemos margen de error", y aseveró que "hay que pensar en nosotros, mejorar como equipo y hacernos fuerte de local".

Para cerrar, el volante "bandeño" analizó la zona 3 en donde comparte lugar con Deportivo La Merced, Gimnasia y Tiro de Salta e YPF: "Este grupo es bastante complicado, cada equipo se armó bien por eso están en esta fase, pero nosotros también tenemos lo nuestro y si queremos pasar a la otra instancia debemos dar lo mejor".

(Emiliano Saavedra)