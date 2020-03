Zapla predispuesto a colaborarle al COE

La solidaridad en estos tiempos de emergencia sanitaria a nivel mundial es un gesto que reafirma la empatía por el otro y en este caso frente a la pandemia por coronavirus, el presidente de Altos Hornos Zapla, Marcelo Lizárraga, hizo su reflexión y hasta puso a disposición las instalaciones de la entidad "merengue" al COE.

El titular de la institución siderúrgica manifestó que "si fuera necesario poner las instalaciones del club a disposición no habría problemas porque Zapla siempre está para sumar en todos los aspectos y lo hacemos permanentemente en lo deportivo y cultural a través pero ahora que no tenemos actividades está disponible por si el Gobierno o el Municipio lo necesitan para ayudar en estas situaciones de salud que atravesamos".

En su análisis Lizárraga fue sensato al decir que "en medio de esta emergencia sanitaria es muy difícil sacar algo positivo, se pararon casi todas las actividades a nivel social y veremos y tendremos que seguir esperando y estar atentos para retomarlas en algún momento, pero siempre con las medidas de seguridad correspondientes", acotando que "el lunes le habíamos anunciado a los jugadores del Regional que íbamos a parar los entrenamientos y nos juntamos el martes para explicarles cómo, así que el martes por la tarde no entrenaron simplemente tuvimos una reunión en la que nos juntamos y les informamos sobre todo a los que son de otra provincia que ya podían irse a sus casas y que íbamos a parar los entrenamientos hasta el 31 de marzo. No sabíamos si volver la semana entrante, el miércoles 25 o bien hasta fin de mes porque todavía no había novedades firmes como ahora", detalló.

Continuando su relató contó que "el martes todos empezaron a viaja a su lugar de origen y el miércoles hablamos con los empleados, se redujeron los horarios y se atendió de forma alternada con el personal. Ya habíamos suspendido todas las actividades deportivas del club una semana antes, pero ayer -por el jueves- decidimos que los empleados ya no trabajen tras las medidas de Nación y lógicamente paramos las obras que estaba haciéndose en el estadio, se paró todo. En realidad lo único que sigue es la gente de seguridad con una guardia mínima para cuidar las instalaciones", finalizó.