Fue detenido por atacar a su vecina con un palo

Luego de conocerse una nota publicada por El Tribuno de Jujuy, donde daba cuenta del feroz ataque que una joven madre sufrió a manos de su vecino, desde el Ministerio Público de la Acusación se informó sobre la detención e imputación del autor del cobarde ataque.

El hecho que ocurrió días atrás tomó importante dimensión en las últimas horas, luego de que El Tribuno de Jujuy pusiera en conocimiento a la sociedad el proceder de este hombre.

Según las fuentes policiales que fueron consultadas por nuestro diario, el hombre de 50 años fue imputado por lesiones calificadas en situación de violencia de género, además de amenazas en concurso real.

El violento episodio sucedió el fin de semana pasado en un sector de las 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero, cuando una mujer intentó apartar a un perro que atacaba a su perra en la puerta de su casa.

Allí observó que era el perro de su vecino el que la tenía sujetada a la suya del cuello, por lo que decidió intervenir para buscar su liberación.

Grande fue la sorpresa de la mujer cuando su vecino, en vez de ayudarla para lograr que los perros se soltaran, con un palo comenzó a golpearla a ella en la espalda.La hermana menor de la joven madre decidió intervenir, relataron, pero también corrió con la misma suerte de recibir golpes por parte de este irascible hombre.

"No sabíamos que hacer y sólo empezamos a estirar a los perros para que se separen. Hasta que vi a mi perra mal y entones le di una patada al perro. Ahí fue que este hombre me agredió, me golpeó con un palo de escoba y como se rompió de tantos golpes, me golpeó con otra cosa. No pude defenderme, me venció a golpes y caí al suelo, donde siguió golpeándome. Mi hermana intentó ayudarme y este hombre también la golpeó", recordó aún atemorizada la joven de 21 años.

Al día siguiente, la mujer decidió ir al hospital por el dolor que le causaban los hematomas, tras los golpes que recibió y radicar la denuncia al hombre por su ataque. Pero lejos de calmar al iracundo hombre, siguió insultándola y amenazándola por lo sucedido, gritándole mientras "agitaba un machete", comentó la mujer.

Tras las averiguaciones del caso el fiscal del barrio Alto Comedero Leonardo Zazali se hizo cargo de las actuaciones, solicitando como primera medida al Juzgado de Violencia de Género una medida de restricción perimetral y luego de los avances del caso y los resultados del informe del médico de Medicina Legal de la Policía de la Provincia, dispuso la inmediata detención del hombre de 50 años y que el perro atacante quede en la canilera de la municipalidad de San Salvador de Jujuy, de la Delegación del populoso barrio.